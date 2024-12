Santa Fe PHEV 2024-Test: Er hält sich für einen Amerikaner

Die USA sind der bevorzugte Markt für das koreanische SUV. Und es zeigt fast zu viel.



Diese fünfte Generation des Hyundai Santa Fe ist ein Stück Amerika. Wie die meisten Vorgängerversionen wird es auch dort für den lokalen Markt montiert, in diesem Fall im Bundesstaat Alabama.

Logischerweise erzielt das koreanische SUV dort den Großteil seiner Verkäufe. Was auch kein Zufall ist, denn im Laufe seiner Karriere scheint der Mann, der nach der Hauptstadt von New Mexico benannt ist, bestrebt zu sein, sich immer besser an amerikanische Gewohnheiten anzupassen, sogar an deren Automobilfolklore.

Große Sessel und Armlehnen, Getränkehalter, 220-V- und USB-Steckdosen bis in die kleinsten Ecken und Winkel, auch in der dritten und letzten Sitzreihe serienmäßig, doppeltes Induktionsladegerät … Dank einer perfekt kubischen Karosserie entsteht ein riesiger Innenraum , das in dieser Executive-Ausführung (der zweithöchsten Ausführung) voll mit Ausrüstung und anderen Gadgets ist, scheint wie geschaffen für lange Autofahrten durch die freie Natur. Es ist kein Auto mehr, sondern ein kleines, vernetztes Wohnzimmer.

Allgemeine Warnung!

Hyundai Santa Fe PHEV Bildquelle: Motornews/span>

Mit dem Lenkrad in der Hand orientiert sich der Santa Fe auch eher an den Standards der Neuen Welt als an denen unseres guten alten Kontinents. Die etwas langsame und vor allem wenig informative Lenkung, die flexible Federung, die auf schlechten Straßenverbindungen einiges Zittern von sich gibt und das an Lässigkeit grenzende Verhalten trotz der Verstärkung des Allradantriebs ermutigen nicht sonderlich dazu, den Großen zu verlassen Achsen für ein verdrehteres sekundäres Netzwerk.

Dem steht nichts im Widerspruch zu einem 7-Sitzer-Familienauto, das trotz seiner großzügigen Abmessungen komfortabel, sehr sicher und einfach zu handhaben ist, wie Laurent bei einem allerersten Test erwähnte.

Schade, dass dieses angenehm mit Sanftheit gefärbte Erlebnis teilweise durch die Fahrassistenz getrübt wird, wie es bei der Hyundai-Gruppe, zu der auch Kia gehört, oft der Fall ist und fürchterlich aufdringlich ist. Hier reicht die bloße Unterdrückung der Geschwindigkeitswarnung und des Spurhalteassistenten nicht aus, um die Fassung zu bewahren.

Es genügt ein Blick in den Rückspiegel, ein Blick in den toten Winkel oder einfach ein leicht eindringlicher Blick auf die Multimedia-Schnittstelle, um beispielsweise die Navigation zu konsultieren, denn die Wachsamkeitsüberwachung des Fahrers wird lautstark erregt. Aufgrund seiner Anfälligkeit kann er mehrere Hektometer am Stück durchhalten.

Und dies ist nur ein Beispiel von vielen für vorzeitiges Bremsen und unerwünschte Flugbahnkorrekturen. Dieses Arsenal bleibt natürlich abtrennbar. Aber da es für die allermeisten Systeme keine echte Verknüpfung gibt, abgesehen von der Möglichkeit, eine Taste am Lenkrad zu konfigurieren, um das lange Dropdown-Menü auf dem zentralen Bildschirm aufzurufen, bleibt das Manöver furchtbar mühsam, sogar ein bisschen gefährlich . Wie ironisch.

Guten Appetit natürlich!

Hyundai Santa Fe PHEV Bildquelle: Motornews/span>

Wenn übermäßig vorsichtiges Fahren Teil der Lösung sein kann, ist es ansonsten der Weg, einen weiteren Amerikanismus des Santa Fe zu kompensieren, der dieses Mal weniger wünschenswert ist. Der Koreaner scheint tatsächlich zu glauben, dass Treibstoff auf unserer Seite des Atlantiks genauso billig ist wie in Onkel Sams Land, was uns ehrlich gesagt nicht missfallen würde …

Mit durchschnittlich knapp über 8 l/100 km auf einer abwechslungsreichen Strecke ohne abruptes Gasgeben steigt der bleifreie Verbrauch auf der Autobahn deutlich über 10 l/100 km. Davon überrascht zu sein, zeugt von einer gewissen Naivität angesichts der Größe, des Gewichts von annähernd 2,2 Tonnen und des automatischen Allradantriebs dieser Plug-in-Hybrid-Version mit einer respektablen Leistung von 253 PS.

Hybrid. Wiederaufladbar, das müssen Sie sehen.

Hyundai Santa Fe PHEV Bildquelle: Motornews/span>

Abgesehen davon, dass das vermeintlich tugendhafte Gegenstück aufgrund der zu zaghaften Elektrifizierung, als ob dieser Hyundai unserem europäischen Markt (und seinen Regeln) gehorcht hätte, ohne wirklich daran zu glauben, sehr schwach erscheint.

Trotz seiner Masse, aber wahrscheinlich um seine 7 Sitze zu behalten, verfügt der Santa Fe nur über eine kleine Batterie mit brutto 13,8 kWh, während der Standard zu Beginn des Jahres 2025 tendenziell 20 kWh überschreitet. Daraus ergibt sich bei diesem Test, allerdings bei winterlichem Wetter, eine elektrische Reichweite von knapp über 35 km. Unser Beispiel schien auch unter einem ungewöhnlich hohen Mindestladeschwellenwert zu leiden, wobei der EV-Modus manchmal unter 18 % nicht verfügbar war …

Abgesehen von einem möglichen Computerfehler schränkt die Ladeleistung von nur 3,7 kW die Nutzung des im 6-Gang-Automatikgetriebe integrierten Synchronmotors zusätzlich ein. Ein Stopp von 3h30 ist im besten Fall bei einem so bescheidenen Aktionsradius eine Art Doppelschlag. Unter diesen Bedingungen ist es nicht einfach, den Gesamtverbrauch des 1,6-Turbo-Vierzylinders deutlich zu senken.

Diese sehr gemischte Einschätzung kann nicht endgültig sein, da weiterhin Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion unserer Montierung bestehen und der Einfluss der feindlichen klimatischen Bedingungen bei diesem Test besteht. Aber es weckt in uns dennoch den Wunsch, bald einen Blick auf den anderen im Katalog verfügbaren Motor zu werfen: den nicht wiederaufladbaren Hybrid mit 215 PS, der mindestens 8.000 Euro günstiger ist und möglicherweise nicht viel gieriger für alle Arten von Kombinationen ist Reisen. Nächste Folge, wie man in den besten amerikanischen Serien sagt…

Unser Urteil

Hyundai Santa Fe PHEV Bildquelle: Motornews/span>

Der Antriebsstrang dieser PHEV-Version scheint nicht mit den übrigen High-End-Leistungen des Santa Fe mithalten zu können

Wir lieben

Allgemeiner Komfort

Komplette Ausstattung

Präsentationsbemühungen

Wir mögen weniger

Zaghafte Elektrifizierung

Schreckliche Fahrassistenz

Gelassenes Verhalten

Technisches Datenblatt Hyundai Santa Fe PHEV 253 HTRAC Executive

Hyundai Santa Fe PHEV Bildquelle: Motornews/span>

KAUFEN

Getestete Version: 66.700 €

Ab 59.700 €

Durchschnittlicher Herstellerverbrauch/während des Tests (l/100 km): 1,7/8,1

CO2 (g/km)/Strafe (2024): 38 €/0

Steuerleistung: 8 PS

Herstellungsland: Korea

Sortiment angeboten

Hybrid 215 PS, von 49.900 € bis 58.700 €

253 PS Plug-in-Hybrid, von 59.700 € bis 69.700 €

FAHREN

Motor: Front, quer, 4 Zylinder, Turbo, Direkteinspritzung, variable Kettenverteilung, 16 Ventile, 1.598 cm3 + Synchronmaschine

Getriebe: Allrad, 6-Gang-Automatik

Maximale Gesamtleistung (PS): 253

Maximales Gesamtdrehmoment (Nm bei U/min): 367 bis 1.000

Gewicht (kg): 2.165

Länge.xBreite.xHöhe. (m): 4,83 x 1,90 x 1,77

Radstand (m): 2,82

Tank (l): 47

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 180

0 bis 100 km/h: 9 Zoll3

Standardreifen: 255/45 R20

Testreifen: Kumho Ecsta PS71

LIVE

Breite an den vorderen/hinteren Ellbogen (cm): 161/160

Beinlänge AR/AR2 (cm): 68-82/56-70

Kofferraum 7/5/2 (l): 225/985/1942

EMPFOHLENE OPTION

Metallic-/Mattlack: 1.000 €/1.500 €

Hauptkonkurrenten

Kia Sorento PHEV 253, ab 55.440 €

Peugeot 5008 PHEV 195 e-DSC7, ab 44.990 €

Skoda Kodiaq 1.5 TSI PHEV 5 Sitze, ab 51.820 €