SCOOP zukünftiger Toyota Yaris Cross (2025): Eine ganz neue Generation überrascht unter Tarnung

Während sich der aktuelle Stadt-SUV dem vierten Dienstjahr nähert, wird es bald Zeit für eine Neugestaltung.



Seit mehreren Monaten verfolgt die internationale Presse die Nachrichten über getarnte Prototypen, die von den Paparazzi verewigt wurden, in der Hoffnung, die allerersten Bilder des neu gestalteten Yaris und Yaris Cross zu finden. Vergeblich. Schlimmer noch, es scheint, dass dem Facelift des Aygo X Priorität eingeräumt wurde, obwohl dieser noch nicht seinen dritten Geburtstag gefeiert hat. Tatsächlich überfluteten kürzlich Fotos einer seiner Pantoletten, die sich derzeit in der Testphase befinden, die sozialen Netzwerke.

Keine Verbindung zum aktuellen Yaris Cross

Wenn der Yaris und der Yaris Cross es nicht eilig zu haben scheinen, durchs Messer zu gehen, liegt das vielleicht einfach daran, dass sie nicht darüber nachdenken. Eine Theorie, die durch die Veröffentlichung von Fotos auf Instagram untermauert wird, die sich auf eine brandneue Generation des Yaris Cross beziehen, der noch getarnt ist und keine Körperteile mit der derzeit in Europa vermarkteten Variante teilt.

Wie hoch sind seine Chancen, in Frankreich anzukommen?

Bei der Analyse dieser Bilder von schlechter Qualität scheint es jedoch, dass dieses in Brasilien zugelassene Fahrzeug einem gleichnamigen Modell ähnelt, das seit 2023 in Indonesien vermarktet wird. Die Maschine ist viel länger als der europäische Yaris Cross und hat eine Länge von 4,31 m, was in etwa der Größe eines Dacia Duster entspricht. Toyota bereitet sich daher darauf vor, diesen Namensgeber in wenigen Monaten auf dem südamerikanischen Kontinent zu vermarkten. Die Chancen, dass das Unternehmen auf dem europäischen Markt investiert, scheinen jedoch sehr gering zu sein. Ein Fall, dem man folgen sollte.