Skoda Elroq-Test: Echter Konkurrent des Peugeot 3008?

Dieser neue kompakte Familien-Crossover, der seine technische Basis mit dem Enyaq teilt, zeigt große Ambitionen innerhalb einer wachsenden Skoda-Elektropalette.



Neben einem sehr homogenen, durchaus gelungenen Design mit genau der richtigen Portion Dynamik verkörpert dieser kompakte Crossover mit einer Länge von 4,49 m die neue Skoda-Identität „Modern Solid“. Es zeichnet sich insbesondere durch seine „Tech-Deck Face“-Front aus, die ihm zwar keine starke Persönlichkeit verleiht, aber zusätzlich zu seiner neuen Lichtsignatur den Vorzug hat, die verschiedenen Radare und Sensoren hinter seinem Kühlergrill zu verbergen. Besondere Erwähnung verdient der neue Timiano-Grünton im Hollywood-Kaugummi-Stil!

Der Innenraum ist sehr angenehm mit einem sehr schön gestalteten Armaturenbrett und gut verarbeiteten Materialien. Alles ist perfekt angeordnet und der große 13-Zoll-Multimedia-Bildschirm, ausgestattet mit verschiedenen Verknüpfungen, auch zu Anwendungen, ist ebenso komfortabel wie intuitiv. Wir könnten es einfach dafür verantwortlich machen, dass es ein wenig „platziert“, ein wenig aufdringlich, in der Mitte des Armaturenbretts ist. Fahrposition, Ergonomie und Sicht sind einwandfrei, während die Sitze, deren Polsterung zu 75 % aus recycelten Materialien besteht, Komfort und Halt vereinen.

Der Skoda-Tradition entsprechend ist der Innenraum voller Simply Clever-Accessoires und kleiner Details wie den unzähligen Stauräumen (insgesamt 48 Liter!), den in die hinteren Taschen integrierten Smartphone-Taschen und dem Netz zur Aufbewahrung von Ladekabeln unter dem Heck Deck. Die Rücksitze sind ebenso geräumig wie einladend – in der Mitte etwas weniger, da die Rückenlehne durch die Mittelarmlehne mit integrierter Skiluke etwas fester gestaltet ist. Abgesehen von dieser Luke beschränkt sich die Modularität auf 40/60 umklappbare Rückenlehnen, wodurch das Kofferraumvolumen von 470 auf 1.580 Liter vergrößert werden kann. Kurz gesagt, der Elroq ist – fast – so bewohnbar wie sein großer Bruder, der Enyaq.

286 PS

+8

Neben seiner hohen Laufruhe zeichnet es sich durch seine bemerkenswerte Manövrierfähigkeit dank seines Wendekreisdurchmessers von nur 9,30 Metern (zwischen den Bordsteinen) aus, was ihn in Kombination mit seiner relativ kompakten Größe von 4,49 m zu einer sehr komfortablen Maschine macht Stadt. Auf der Straße verhält er sich sehr rigoros und bietet dank seines Hinterradantriebs eine gewisse Dynamik. Beachten Sie, dass für den großen Motor später eine Allradversion angeboten wird.

Ein Motor, der wie sein Bruder Enyaq und seine Cousins ​​Volkswagen ID4 und Ford Explorer über 286 PS und ein beachtliches Drehmoment von 545 Nm verfügt, was ausreicht, um eine beachtliche Masse von mehr als 2,1 Tonnen fast völlig zu vergessen. Die Fahrleistungen sind logischerweise mehr als ausreichend: 0 bis 100 km/h werden in 6,6 Zoll erreicht. Die besonders preisgünstige Appeal-Version (ab 33.300 Euro) ist mit 170 PS nicht zu viel für Überholmanöver unter Last.

Angemessener Verbrauch

+8

Tatsache ist, dass es sich um die etwas später auf den Markt gebrachte Mittelklasseversion mit 204 PS handelt, die auf unserem Markt am beliebtesten sein dürfte. In allen Fällen können Sie die Motorbremsung und -regeneration verstärken, indem Sie die Schaltwippen am Lenkrad verwenden oder den Bremsmodus aktivieren. Beim Verbrauch haben wir auf einer gemischten Strecke inklusive Bergstraßen ohne besondere Einschränkungen einen Durchschnittsverbrauch von 17 kWh pro 100 km festgestellt. Genug, um mit einer Reichweite von mehr als 450 km zu rechnen. Bei einem angemessenen Tempo sinkt der Durchschnitt recht leicht auf etwa 15 kWh.

Neben einer hohen Schalldämmung, ohne störende Geräusche, unterstützt durch einen schmeichelnden Cx (von 0,26 auf 0,28), erweist sich der Dämpfungskomfort trotz der 20-Zoll-Felgen, mit denen unser Testmodell ausgestattet war, als sehr rücksichtsvoll. Wir bemerkten lediglich ein etwas trockenes Verhalten bei niedriger Geschwindigkeit und auf bestimmten Bodenunebenheiten. Kurz gesagt, Sie müssen nicht in die optionale DCC-gesteuerte Dämpfung investieren, die nur für einen Hauch von mehr Komfort und progressiver dynamischer Lenkung sorgt.

Unter den unzähligen angebotenen Ausstattungen sind die Parkzahlungsfunktion „Pay to Park“ und die MySkoda-App hervorzuheben, die nicht nur die verschiedenen Informationen zum Auto abruft, sondern auch ein völlig unabhängiges Parken ermöglicht; genug, um zu glauben, dass Sie Agent 007 sind!

UNSER URTEIL

+8

Dieser Elroq ist rationaler als Rock’n’Roll und bleibt dennoch eine mehr als attraktive Alternative in einem boomenden Segment. Zusätzlich zu seiner bemerkenswerten Homogenität zeichnet es sich durch einen äußerst wettbewerbsfähigen Grundpreis aus.

Wir lieben

– Komfort und Laufruhe beim Fahren – Präsentation – Leben an Bord – Komfort – Schalldämmung – Leistung

– Leistungen/Preise

Wir mögen weniger

– Hohes Gewicht

– Ziemlich konventionelle Linie

Technisches Datenblatt des Skoda Elroq

+8

Kaufen

Skoda Elroq 85 Test

Getestete Version: 44.430 € (Plus Finish)

Ab: 33.300 €

Durchschnittlicher Herstellerverbrauch/Durchschnittstest (kWh/100 km): 15,3 bis 16,4/17

WLTP/gemessene Autonomie: 577/452

Abklingzeit: AC: 8 h (0-100 %) – DC 28“ (10-80 %) CO2/Bonus 2025: 0/ab 2.000 €

Steuerleistung: 6 PS

Herstellungsland: Tschechische Republik

VORGESCHLAGENES REICHWEITE

Benziner: von 170 bis 286 PS, von 33.300 € bis 44.430 €

Zum Fahren

Motor: Permanentmagnet-Synchronmotor, 77 kWh Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie

Getriebe: Antrieb

Leistung (PS): 286 PS

Drehmoment (Nm): 545 Gewicht (kg): 2.119

Länge.xBreite.xHöhe. (m): 4,49 x 1,88 x 1,65 Radstand (m): 2,76

Wendedurchmesser zwischen Bordsteinen (m): 9,3 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 180 km/h

0-100 km/h: 6“6

Standardbereifung: 19 Zoll

Testreifen: Hankook Ventus S1 evo 3 (235/50 R 20)

Live

5/2-Personen-Kofferraum (l): 470/1.580

EMPFOHLENE OPTIONEN

Dreizonen-Klimaautomatik + beheizbare Windschutzscheibe und Rücksitze (600 €), DCC-gesteuerte Dämpfung + progressive Dynamiklenkung + Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen (980 €)

Wärmepumpe (1.100 €)

Metall- oder Sonderlackierung (von 700 bis 1.100 €) 20-Zoll-Aluminiumfelgen (550/810 €)

21-Zoll-Aluminiumfelgen (1.460 €)

Hauptkonkurrenten

Ford Explorer, 286 PS, ab 50.500 €

Kia EV3 81,4 kWh, 204 PS, ab 40.990 €

Peugeot e-3008, 230 PS, ab 46.990 €

Renault Scénic E-Tech, 220 PS, ab 46.990 €

Volkswagen ID4, 286 PS, ab 45.990 €