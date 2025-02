Skoda Karoq: Ist der Kauf noch sinnvoll für diesen SUV?

SUV, progettato con attenzione e ben equipaggiato, il Karoq ha ormai superato i sette anni di età, un tempo considerevole per un modello appartenente a questo segmento. Merita ancora la nostra attenzione?

Il Karoq continua a rappresentare una figura importante all’interno della gamma Škoda, mantenendo delle caratteristiche piacevoli. Collocato in una categoria estremamente competitiva di SUV compatti, il suo design misura 4,39 metri, collocandosi a metà strada tra il Peugeot 3008 e il 2008, ma di certo appare un po‘ datato. Tuttavia, beneficia di un’ergonomia semplice e da un pratico spazio di stoccaggio nella parte superiore del cruscotto. Il cruscotto digitale funziona bene, così come il touchscreen, mentre le pratiche manopole rotative consentono di regolare il clima con facilità. È evidente che, nonostante l’età, non necessita di aiuto per comprendere come funzioni. La qualità dei materiali di costruzione è senza colpe.

Sì, questo „vecchio“ modello è ancora gradevole

Skoda Karoq – Cruscotto Credito foto – Dr.

Questo SUV viene prodotto a Kvasiny, nella sua nazione d’origine, e ha ricevuto vari aggiornamenti nel 2022, inclusi ritocchi estetici che interessano i gruppi ottici posteriori e una frontale ridisegnata. Quest’ultima può essere dotata di proiettori a matrice, in grado di mantenere le luci accese senza abbagliare gli altri utenti della strada. È dotato di caratteristiche notevoli che contribuiscono anche alla sicurezza. Il Karoq sa come prendersi cura della sua terra, come dimostrano l’accesso e l’avviamento keyless, il GPS di serie e l’aria condizionata a tre zone (310 €), il tetto panoramico scorrevole (1.240 €) e l’illuminazione del team con elettrificazione (830 €).

Una vera famiglia

Skoda Karoq – Sedili posteriori (senza Varioflex) Credito foto – Dr.

Al contempo compatto e adatto per la famiglia, il veicolo offre una modularità notevole con le piccole soluzioni. Ad esempio, il sedile anteriore destro si può abbattere (110 €) e sono disponibili anche tavolini ripiegabili sul retro dei sedili anteriori (130 €). Non dimentichiamo la panchina Varioflex (720 €), costituita da tre sezioni indipendenti 40/20/40, che possono essere rimosse dal vano passeggero, consentendo di portare la capienza del Karoq a 1.810 litri. Anche senza questa panchina Varioflex, il bagagliaio offre comunque un’ottima capacità di 521 litri, posizionandosi sopra la media della categoria.

Ibrido? Assolutamente no!

Karoq Credito foto – Dr.

Un chiaro segno della sua età: il Karoq non offre motorizzazioni ibride. Soffre in termini di consumo rispetto ai motori TSI. I motori diesel, sebbene possano apparire un po‘ “rumorosi” e “fredde” in contesti urbani, rimangono sobri.

Nel complesso, questo modello presenta un certo difetto di personalità e carattere, risultando molto tradizionale nel design. Tuttavia, questa sua essenza classica può anche essere vista come un punto di forza.

Competizione agguerrita

Skoda Karoq – Bagagliaio (senza Varioflex) Credito foto – Dr.

Una considerazione simile si applica agli interni. Sebbene i materiali utilizzati siano piacevoli e il cruscotto trasmetta un senso di relax, l’intero design appare datato rispetto ai concorrenti più moderni. Proprio questa concorrenza è molto variegata. Possiamo citare, ad esempio, la Renault Symbioz, la Kia Niro e la Nissan Qashqai, tutte più contemporanee e con prezzi d’accesso più allettanti o, tra gli altri, il nuovo Citroën C3 Aircross, che presenta dimensioni simili.

Karoq: il nostro parere / dati tecnici / concorrenza

Skoda Karoq Credito foto – Dr.

Apprezziamo

Dotazione ricca e familiare

Modularità con Varioflex

Comfort e comportamento su strada

Abitabilità, ergonomia e spazio bagagli

Apprezziamo meno

Assenza di motorizzazione ibrida

Interni molto classici

Consumo elevato per i motori TSI più performanti

Škoda Karoq: i prezzi

Benzina: da 116 a 150 CV, da 35.580 € a 44.200 €

Diesel: da 116 a 150 CV, da 39.070 € a 50.050 €

Scheda tecnica (Škoda Karoq)

Peso (kg): da 1.313

LXLXH (M): 4,39 x 1,84 x 1,60

Interasse (m): 2,64

Serbatoio (l): 50 (55 nei TDI)

Bagagliaio (l): 521

I concorrenti

Renault Symbioz

LXLXH (M): 4,42 x 1,80 x 1,58

Portata (L): da 482 a 624 (con sedile scorrevole)

145 CV, a partire da 33.400 €

Nissan Qashqai

LXLXH (M): 4,43 x 1,84 x 1,63

Capacità (L): 479

Da 140 a 190 CV, a partire da 34.700 €

Kia Niro

LXLXH (M): 4,42 x 1,83 x 1,55

Capacità (L): da 348 a 475 (a seconda del motore)

Da 141 a 204 CV, a partire da 33.790 €