Skoda Octavia RS Test: Fahren Sie gern? Lesen Sie dies!

Den Octavia RS hat man immer wieder gesehen. Aber sie hat sich ernsthaft weiterentwickelt. Im Guten. Also haben wir es wiederentdeckt und es hat uns noch mehr als zuvor gefallen …



Sind Sie noch nicht bereit für 100 % Elektro? Und bist du alt genug, um einen Clio RS zu fahren? Ach ja, und Sie haben nicht die 100.000 Euro, die Sie in einen Sportwagen investieren können?! Du gibst Dir wirklich keine Mühe! Aber setz dich, wir reden…

Wenn Sie uns konsultiert haben, liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie gerne Auto fahren. Und dass Sie vielleicht immer noch hoffen, Freude am Steuer eines Autos zu haben, ohne dafür viel Geld bezahlen zu müssen. „Ja, aber mit den Kindern, ihren Sachen, dem, was die Leute sagen werden und der mörderischen Strafe, sobald wir über ein starkes Auto reden…“ Pop Pop Pop, beruhige dich. Atmen. Wir haben etwas für Sie gefunden.

Ein neuer Soundtrack

Octavia RS Bildquelle: Motornews/span>

Der Octavia RS ist nicht neu. Wir kennen sie seit dem Jahr 2000 und im Großen und Ganzen hatte sie immer eine gute Presse. Doch in letzter Zeit hat es sich ein wenig verirrt, vor allem bei schweren Plug-in-Hybrid-Mechaniken oder bei einem im Fahrgastraum ungeschickt verstärkten Klang durch einen Frequenzgenerator, der die Windschutzscheibe als Membran nutzt. Die Resonanz an Bord wirkte übertrieben, ja karikiert. Aber das ist vorbei.

Seit seiner Neugestaltung im Frühjahr 2024 hat sich der Octavia wieder auf das Wesentliche konzentriert und dieses Gerät zugunsten eines klassischeren Verstärkers unter der Haube aufgegeben. Tatsächlich strahlt dieses Modell nun auch ohne gesteuertes Auslassventil einen Klang aus, der wirklich natürlich wirkt, sehr lecker, mit genau der richtigen Portion Frechheit und Begeisterung, ohne extravagant zu sein. Sein von 245 auf 265 PS gesteigerter Turbomotor strahlt einen perfekt abgestimmten Ton zwischen Diskretion und eindrucksvoller Präsenz aus. Weder zu leise noch zu laut.

Ein bekannter Motor, aber stark modifiziert

Skoda Octavia RS neu gestaltet Bildquelle: Motornews/span>

Ob er das Drehmoment erhöht oder die Gänge zieht, dieser 2.0 TSI, den Experten EA888 evo 2 nennen, da er auf die Doppeleinspritzung verzichtet und seinen klassischen Turbo gegen ein Modell mit variabler Geometrie ausgetauscht hat, zeigt ein sanftes und fürsorgliches Fahrgefühl. Für einen Vierzylinder ist das ziemlich großartig.

Sein 7-Gang-Robotergetriebe sorgt sowohl im Alltag als auch in der Stadt für schöne Laufruhe und passt seine Stimmung an das eingeschaltete Fahrprogramm und die Betätigung der Schaltwippen an. Die Gänge schalten schnell, aber ruckfrei, es sei denn, man möchte bewusst auf die Mechanik „eingreifen“, um sich ein paar Nervenkitzel zu gönnen. Auch die Lenkung spielt eine schöne Rolle zwischen Leichtigkeit und Konstanz, und die kontrollierte Dämpfung (830 €) kann alles: am Samstag Festigkeit und am Sonntag Komfort bieten. Von vornherein ist alles perfekt, sowohl für den Alltag als auch für den Urlaub. Aber beim sportlichen Fahren?

Zielen Sie gut, zielen Sie richtig

Skoda Octavia RS Combi neu gestaltet Bildquelle: Motornews/span>

Auch das ist großartig, vor allem wenn man den Tschechen mit jedem Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Modell vergleicht, das doppelt so schwer ist. Der Octavia RS ist kein Federmäppchen (1.445 bis 1.605 kg je nach Karosserie und Ausstattung), aber seine relative Leichtigkeit ist in jedem Moment spürbar, im Lenkrad, in den Bremsen, in den Reaktionen des Fahrwerks. Es stärkt das Selbstvertrauen und bringt Sie manchmal zum Lächeln. Allerdings bleibt er klug, wirkt nicht wirklich wendig, ist nicht der Typ, der sein Hinterteil wegrutschen lässt, auch nicht beim Anheben des Fußes. Es ist nur so, dass dieses Auto für die allermeisten Fahrer den Cursor dorthin bringt, wo er sein soll, und das ist schon eine echte Leistung.

Seine Präzision ist ansprechend und auch die Performance im Zeittakt ist sehr zufriedenstellend: 0 auf 100 km/h in 6,4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h begrenzt. Der Tscheche, den wir als „GT-Familie“ bezeichnen könnten, stellt dies alles fest, ohne allzu gierig zu sein: Wir haben während unseres Tests zwischen Pariser Staus, Schnellstraßen, kleinen Straßen und Autobahnen im Durchschnitt etwas mehr als 8 l/100 km verbraucht , in teilweise zügigem Tempo.

Eher dezent oder doch lieber auffällig, Ihr Octavia?

Octavia RS Combi – der Kofferraum Bildquelle: Motornews/span>

Die Wahl eines solchen Autos erfordert im Allgemeinen einige Zugeständnisse; Schade für Komfort, Abschied von Diskretion, Abschied von praktischen Aspekten … Aber nein! Neben den üblichen Regenschirmen, Schabern, Mülleimern und anderen, hier und da angenehm verstreut, typisch Skoda, finden wir hier unter den Optionen eine elektrisch entriegelbare Anhängerkupplung (830 €) sowie eine Reihe von Farben, die von der am klassischsten zu einem Feuerwerkskörper Sprint Yellow über Mamba Green und Phoenix Orange.

Und noch besser: Für 1.140 Euro Aufpreis wird der Octavia zum Combi, also zum Kombi. Wenn Sie dieses Auto gut konfigurieren und Diskretion wählen, denken Ihre Schwiegereltern vielleicht, dass Sie sich in ein schönes und klassisches Familienauto verliebt haben, „das ist das Normalste“. Außer, dass Sie eine Vergnügungsmaschine haben, wie es nicht mehr viele gibt …

Lieb ? Alles ist relativ…

Octavia RS – Bewegliche Wangen der hinteren Kopfstütze, um die Köpfe von Kindern in Sitzerhöhungen zu halten. Bildquelle: Motornews/span>

Also, ja, es ist etwas teuer… 47.310 € in der „Basis“-Version, zu der es angebracht wäre, noch ein paar Cent mehr hinzuzurechnen, für ein Modell, das bis ins kleinste Detail konfiguriert ist (kontrollierte Federung, Anhängerkupplung und verschiedene Pakete). (Integration der Sitze: Sitzheizung vorn, Drei-Zonen-Klimaanlage, Sonnenschutz für die Heckscheibe, schwenkbare Kopfstützenpolster im Fond zur Sicherung von Kindern, flach angeordnetes Reserverad usw.).

Das sind 51.330 € für den Kombi (wodurch sich das Kofferraumvolumen von 600 auf 640 Liter erhöht) und ich selbst zögere, meinen PEL zu brechen! Erinnern wir uns nebenbei daran, dass jeder europäische kompakte Elektro-SUV diesen Preis kostet, aber ohne Kofferraum, ohne Seele und ohne Fahrspaß.

Eine Art, die vom Aussterben bedroht ist

Octavia RS – Armaturenbrett Bildquelle: Motornews/span>

Der relative Anachronismus dieses konkurrenzlosen Skoda ist in der Tat sein bestes Argument: Er versteht es immer noch, die Erwartungen der Enthusiasten zu erfüllen. Der letzte Kombi, der mir (mindestens) genauso gut gefiel, war deutsch: Es war der BMW M3 Touring, genau doppelt so stark, mit 530 PS. Aber auch mehr als dreimal teurer, da die Strafe 60.000 € beträgt. Die Tschechin begrenzt ihr Limit „nur“ auf maximal 5.105 Euro. Ende der Beratung.

Skoda Octavia RS Test – unsere Meinung:

Neuer Skoda Octavia RS Bildquelle: Motornews/span>

Wir haben nicht alle die Mittel, einen BMW M3 zu fahren. Hier kommt dieser zusätzliche Skoda ins Spiel: angenehm, lecker, äußerst vielseitig und familienfreundlich. Ein Vergnügungsauto, das unbemerkt bleiben kann.

Wir lieben

Leistung, Klang und Vergnügen

Vielseitigkeit, Bewohnbarkeit, Kofferraum

Preis-/Genussverhältnis

Malus kontrolliert…

Wir mögen weniger

Aber immer noch eine Strafe

Mangel an Agilität

Leicht hoher Verbrauch

Technisches Datenblatt zum Skoda Octavia RS

Octavia RS Combi 2025 Bildquelle: Motornews/span>

Kaufen

Skoda Octavia

Getestete Version: RS

Ab 47.310 € (48.450 € im Kombi)

Verbrauch während des Tests (l/100 km): 8,3

WLTP-Mischverbrauch (l/100 km): 6,7 bis 7 (Kombi, von 6,8 bis 7,2)

CO2 (g/km)/Strafe 2024: 153 bis 163/2.726 bis 5.105 €

Steuerleistung: 16 PS

Herstellungsland: Tschechien

Garantie: 2 Jahre/unbegrenzte Kilometerzahl

Zum Fahren

Wärmemotor: Front, quer, Benzin, 4 Zylinder, Turbo, 1.984 cm³, Direkteinspritzung

Getriebe: Traktion, Roboter-Doppelkupplung, 7 Gänge

Leistung (PS bei U/min): 265 bis 5.250

Drehmoment (Nm bei U/min): 370 bis 1.600

Leergewicht (kg): 1.445 bis 1.554 (Kombi 1.459 bis 1.605)

Länge.xBreite.xHöhe. (m): 4,71 x 1,83 x 1,46

Radstand (m): 2,68

Drehdurchmesser (m): 10,4

Tank (l): 50

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250

0 bis 100 km/h (s): 6,4 (Kombi 6,5)

Standardbereifung: 225/45 R 18

Breite an den vorderen/hinteren Ellbogen (cm): 147/145

Beinfreiheit hinten (cm): 77

5/2-Personen-Kofferraum (l): 600/1.555 (Kombi 640/1.700)