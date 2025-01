Smart plant Plug-in-Hybrid-Version für SUV #5 nach Übernahme durch Geely

Seit der Übernahme durch Geely hat Smart die Umstellung seiner SUV-Reihe auf vollelektrische Modelle vorangetrieben. Nun deutet sich jedoch an, dass die Marke möglicherweise einen Rückzieher macht und in Betracht zieht, eine Plug-in-Hybridversion des SUV Nr. 5 anzubieten.



Smart hat sich Ende der 1990er Jahre mit dem Fortwo auf die Herstellung von kompakten Stadtfahrzeugen konzentriert. Die Übernahme durch den chinesischen Konzern Geely und die Partnerschaft mit Mercedes haben jedoch zu einem umfassenden Wandel geführt. Inzwischen umfasst das Sortiment Elektro-SUV-Modelle mit Längen zwischen 4,27 und 4,70 Metern, die in China auf einer speziellen Plattform von Geely produziert werden. Anscheinend möchte Smart nun seine Motorenpalette erweitern …

Wie unsere britischen Kollegen von Autocar berichten, haben Vertreter von Smart in China und Europa bestätigt, dass sie planen, Plug-in-Hybrid-Modelle auf bestimmten globalen Märkten einzuführen. Ein Sprecher der europäischen Division von Smart äußerte sich dazu gegenüber den britischen Medien: „Wir betrachten die Nutzung von Verbrennungsmotoren, insbesondere Hybridantrieben, als eine Übergangslösung auf dem Weg zu vollelektrischen Fahrzeugen.“ Dies sei notwendig, um den zunehmend unterschiedlichen Anforderungen und Wünschen der Kunden gerecht zu werden. Smart schließt derzeit keine technologischen Zukunftslösungen aus.“

Die Reaktion auf einen stagnierenden Elektromarkt

Die chinesisch-deutsche Marke ist nicht die einzige, die ihre Pläne zur Elektrifizierung überdenkt. Auch andere Hersteller wie Lotus und Volvo (beide Teil von Geely), Porsche und MG haben ihre Bestrebungen in Richtung Elektroantrieb verlangsamt, während einige sich fest verpflichtet haben, schnell auf vollelektrische Antriebssysteme umzuschwenken. Die geringe Nachfrage in bestimmten Regionen, sowohl in Europa als auch weltweit, hat viele Hersteller veranlasst, ihre strategische Ausrichtung zu überdenken. Märkte wie China zeigen jedoch ein deutliches Interesse an Plug-in-Hybriden und Reichweitenverlängerern.

Laut den Aussagen von Markenvertretern wird der Smart #5 neben den bereits geplanten vollelektrischen Varianten auch einen Plug-in-Hybridantrieb erhalten. Momentan gibt es noch keine konkreten Informationen zu den Motoren, die wahrscheinlich denen ähneln werden, die bereits im Geely-Portfolio zu finden sind, wie beispielsweise beim Galaxy Starship 7 SUV. Der SUV ist mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb ausgestattet, der einen 1,5-Liter-Turbo mit 111 PS und einen Elektromotor mit 218 PS kombiniert. Zudem ermöglicht eine 19-kWh-Batterie eine elektrische Reichweite von bis zu 120 km.

Bislang ist die vollelektrische Variante für den europäischen Markt noch nicht bestellbar. Der Markteintritt wird für die ersten Monate des Jahres 2025 erwartet, wobei der Preis noch unbekannt ist. Die Plug-in-Hybrid-Version könnte einige Monate später folgen, aber es steht noch nicht fest, ob sie in allen europäischen Märkten, einschließlich Frankreich, erhältlich sein wird …

Foto: Motornews

Seien Sie dabei, wenn Sie Motornews auf WhatsApp abonnieren, um keine Neuigkeiten zu Autos und Zweirädern zu verpassen!