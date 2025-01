Sonys Afeela 1: Teurer und veralteter Elektroauto-Prototyp für 2026

Das Debütfahrzeug von Sony und Honda, welches im vergangenen Jahr als Konzeptfahrzeug präsentiert wurde, wird auf der CES in Las Vegas in seiner endgültigen Fassung vorgestellt. Die Markteinführung ist für 2026 angesetzt, und es ist bereits abzusehen, dass es nicht in jedes Budget passen wird!

Vor fünf Jahren äußerte Sony den Wunsch, mit dem Vision S-01 als erstem Prototypen in die Automobilbranche einzutreten. Dies wurde 2022 durch das SUV-Modell Vision S-02 ergänzt. In Zusammenarbeit mit Honda arbeitete das Unternehmen dann an einem Prototypen, der im Jahr 2023 auf der CES gezeigt wurde. Für 2025 plant Sony, die final gestaltete Version dieses Fahrzeugs zu präsentieren.

Die Elektrolimousine, die unter dem Namen Afeela (einer gemeinsamen Marke von Sony und Honda) firmiert, wird offiziell als Modell „1“ geführt und präsentiert die Designmerkmale der gleichnamigen Studie vom letzten Jahr. Das Design ist fließend, und die Lichtleisten an Front und Heck sind charakteristisch für neue Elektrofahrzeuge. Stilistisch betrachtet, hält sich das Fahrzeug jedoch eher zurück, im Gegensatz zu den Serie-0-Prototypen, die Honda bei einer anderen Veranstaltung auf der THESE zeigte …

Display-Überfluss

Äußerlich bietet der Afeela 1 kaum Originalität, und auch im Innenraum ist das Design nicht besonders innovativ. Das Armaturenbrett ist umfassend mit Bildschirmen ausgestattet, was nicht überraschend ist, da Sony dafür bekannt ist, über umfangreiche Kompetenzen in den Bereichen Fernseher, Videospiele und Audiotechnologie zu verfügen. Ein auf den Fahrer gerichtetes Display zeigt digitale Instrumente an, während ein großzügiger zentraler Touchscreen bis zum Beifahrersitz reicht. Interessanterweise sind auf jeder Seite zwei Bildschirme als Kameraspiegel installiert, die jedoch zusätzlich zu den üblichen Spiegeln vorhanden sind … was eher unpraktisch erscheint. Die Bilddaten stammen von 40 Sensoren und LiDAR-Systemen, einschließlich derjenigen, die auf dem Dach montiert sind. Zudem finden die Passagiere auf der Rückbank ebenfalls eigene Bildschirme, möglicherweise mit einem Anschluss für eine Spielekonsole wie eine von Sony vertriebene Playstation 5.

Technische Enttäuschung?

In Bezug auf die technischen Merkmale könnte man sich durchaus revolutionärere Ansätze wünschen. Die Fahrzeuginfrastruktur scheint bei 400 V zu bleiben, mit einer Ladekapazität von bis zu 150 kW Gleichstrom oder 11 kW Wechselstrom. Die 91-kWh-Batterie verspricht eine Reichweite von etwa 300 Meilen nach dem US-EPA-Zyklus. Bei Beachtung europäischer Standards könnte die Reichweite bei knapp 500 km liegen. Der Limousine sind zwei Motoren mit jeweils 180 kW zugeordnet, die auf den beiden Achsen positioniert sind und zusammen eine Gesamtleistung von 490 PS bieten.

Trotz dieser nicht besonders herausragenden Daten gibt sich Sony ziemlich zuversichtlich. Vielleicht sogar ein wenig übertrieben, da bereits ab sofort Reservierungen in Kalifornien aufgegeben werden können, mit ersten Auslieferungen ab Mitte 2026. Um Zugang zu diesem Fahrzeug zu erhalten, wird ein Einstiegspreis von mindestens 89.900 US-Dollar (etwa 87.000 Euro) für das Basis-Modell fällig, während das Spitzenmodell „Signature“ sogar 102.900 US-Dollar (etwas weniger als 100.000 Euro) kosten wird. Aktuell plant Sony, das Modell zunächst ausschließlich in den USA zu vermarkten, um den Erfolg vor einer möglichen Internationalisierung auf andere Märkte, wie Europa, zu evaluieren.

