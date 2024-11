Staffel 2 von Squid Game begrüßt ein neues Auto, das gerade enthüllt wurde

Die für den Monat Dezember geplante zweite Staffel des Squid-Game-Phänomens auf Netflix begrüßt einen überraschenden Protagonisten für ihre Promotion: den neu gestalteten Kia Sportage, der gerade bei der Show in Los Angeles enthüllt wurde.



Am 26. Dezember erweitert Netflix seinen Katalog um die zweite Staffel der berühmten Squid Game-Serie. Um die Serie zu promoten, hat sich die Video-Streaming-Plattform mit Kia zusammengetan, das die Gelegenheit ebenfalls nutzt, um für die Serie zu werben …

Der koreanische Hersteller leiht tatsächlich seinen neu gestalteten Sportage aus, dessen offizielle Präsentation letzte Woche auf der Los Angeles Motor Show (USA) stattfand, um die Ankunft der Serie im nächsten Monat anzukündigen. Die Front des SUV wurde mit neuen Scheinwerfern und einem neu gestalteten Kühlergrill weitgehend modernisiert, während auch der Innenraum mit einem neuen Armaturenbrett überarbeitet wurde, das das doppelt gekrümmte Digitalpanel der jüngsten Produktionen der Marke enthält.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden koreanischen Unternehmen manifestiert sich in einer Reihe von Bildern und Mini-Clips in sozialen Netzwerken und auf dem YouTube-Kanal der Marke. Es handelt von einer Geschichte zwischen dem neuen Sportage und den Charakteren aus der Erfolgsserie, wie zum Beispiel Pink Guard, einer der emblematischen Charaktere aus Squid Game. In der ersten Folge, die bereits auf YouTube veröffentlicht wurde, begibt sich der in rosa gekleidete und maskierte Wachmann auf ein Abenteuer mit dem Sportage und trotzt dabei den Verboten und dem dennoch sehr gut geregelten Überlebensspiel.

Foto: Motornews

