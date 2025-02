Stellantis wandelt Plattform STLA Small von elektrisch zu thermisch um

In Anbetracht der Schwankungen auf dem europäischen Automobilmarkt und des deutlichen Rückgangs der Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen im Jahr 2024 überarbeiten die großen Automobilhersteller ihre Strategien. Der Konzern Stellantis hat nun mit einer wichtigen Ankündigung zu seiner Plattform STLA Small, die ursprünglich ausschließlich für Elektrofahrzeuge konzipiert wurde, auf diese Entwicklung reagiert.

Eine strategische Anpassung an die Marktrealitäten

Die gegenwärtige wirtschaftliche Situation zwingt die Hersteller dazu, ihre Pläne neu zu gestalten. Stellantis trifft eine mutige Entscheidung, indem er die Plattform STLA Small anpasst, um verschiedene Antriebsarten zu integrieren. Diese technische Basis, die ursprünglich für die künftigen Elektroversionen der Peugeot 208, 2008, Opel Corsa und DS 3 gedacht war, wird nun auch thermische und hybride Varianten unterstützen.

Die Plattform STLA Small bietet beeindruckende technische Merkmale:

Batteriekapazität: 37 bis 82 kWh

Maximale Reichweite: 500 Kilometer (WLTP)

(WLTP) Multi-Energie-Kompatibilität: elektrisch, thermisch und hybrid











Eine neuorganisierte Produktion in Spanien

Die spanischen Produktionsstandorte stehen nun im Mittelpunkt dieser neuen Strategie. Die Werke in Vigo und Saragossa erhalten bedeutende Investitionen zur Herstellung von Fahrzeugen im B-Segment. Der zukünftige e-2008 wird in Vigo produziert, während in Saragossa die Produktion des e-208, der derzeit in der Slowakei montiert wird, stattfinden wird.

Diese industrielle Umstrukturierung wird von finanzieller Unterstützung der spanischen Regierung begleitet, was die Position Spaniens als wichtiges Zentrum für die Automobilproduktion in Europa festigt. Auch die DS 3 E-Tense könnte von der Produktion in Poissy zur Iberischen Halbinsel verlagert werden.

Eine strategische Erweiterung in das C-Segment

Die Plattform STLA Small wird erheblich erweitert. Neben Stadtfahrzeugen wird sie auch als technische Basis für kompakte SUVs und mehrere ikonische Modelle dienen:

Modell Geplantes Erscheinungsdatum Sektor Neue Peugeot e-208 2026 B Lancia Delta 2028 C Neues Peugeot e-2008 2029 B-SUV

Auswirkungen für den chinesischen Markt

Diese Strategie wirkt sich auch auf die Beziehungen zu chinesischen Herstellern aus. Stellantis plant die Montage des Leapmotor B10 in Spanien, was eine Weiterentwicklung seiner internationalen Produktionsstrategie darstellt. Diese Entscheidung erfolgt im Rahmen einer Diversifizierung der Produktionsstandorte, da Leapmotor bereits seine T03 in Polen mit chinesischen Komponenten montiert.

Die Entscheidung von Stellantis spiegelt einen pragmatischen Ansatz angesichts der aktuellen Herausforderungen des Automobilmarktes wider. Durch die Beibehaltung der optimalen Elektro-Leistung bei gleichzeitiger Erhöhung der Flexibilität zeigt der Konzern seine Fähigkeit, sich schnell an die Veränderungen des Marktes anzupassen, ohne seine technologischen Ambitionen zu opfern.