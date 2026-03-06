Suzuki DR-Z 400 Rückruf: lockerer Deckel am hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter

Suzuki ruft bestimmte MotornewsZ 400 des Modelljahres 2025 zurück – und das aus einem unerwarteten Grund. Bei diesen Motorrädern kann der Verschlussdeckel des hinteren Bremsflüssigkeitsbehälters aufgrund eines falschen Anzugsdrehmoments Probleme bereiten. Das kann im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen.



Stellen Sie sich vor, Sie fahren entspannt – und die Bremsanlage liefert hinten plötzlich nicht mehr die volle Leistung. Genau dieses Szenario droht Fahrern einer Suzuki MotornewsZ 400 (Varianten SM und S), gebaut zwischen dem 13. Februar und dem 14. Oktober 2025. Auslöser ist ein ungewöhnlicher Montagefehler.

Im Fokus steht der Verschluss des hinteren Bremsflüssigkeitsbehälters. Die Schrauben des Deckels wurden nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen. Dadurch kann sich der Deckel während der Fahrt lösen – mit der Folge, dass Bremsflüssigkeit aus dem hinteren Kreislauf austreten kann.

Ein ernstes Sicherheitsrisiko, wie die Plattform Rappel Conso in einem Hinweis vom 30. Januar, aktualisiert am 3. März, erläutert:

„Durch unzureichend angezogene Schrauben am Deckel des hinteren Bremsflüssigkeitsbehälters kann sich der Deckel lösen. In der Folge kann Bremsflüssigkeit austreten, was den Bremsweg verlängert und das Risiko von Unfällen mit möglichen Verletzungen erhöht.“

MotornewsZ‑400‑Besitzer sollten umgehend ihren Händler kontaktieren

Betroffene Fahrer der MotornewsZ 400 werden gebeten, ihren autorisierten Suzuki‑Händler zu kontaktieren, um einen Termin zur Behebung des Problems zu vereinbaren. Im Rahmen des Rückrufs wird die Korrektur des Anzugsdrehmoments beziehungsweise die Befestigung des Deckels schnell und für die Kunden kostenlos vorgenommen.

Rückruf der Suzuki MotornewsZ 400: Die wichtigsten Daten

Betroffene Modelle

MotornewsZ400 ( MotornewsZ4SM, MotornewsZ4S)

Produktionszeitraum

13. Februar 2025 – 14. Oktober 2025

Was Verbraucher jetzt tun sollten Unverzüglich den Vertragshändler kontaktieren Treten Sie Auto‑Moto auf WhatsApp bei, um keine News rund um Auto und Zweirad zu verpassen! Mehr dazu auf Auto‑Moto.com: Suzuki setzt bei der GSX‑R 1000R auf einen hohen Preis – und auf ein anderes Verkaufsargument

Rettungsgasse und Spurwechsel: 9 Punkte auf einmal weg? So können Sie Einspruch einlegen

Diese Honda CB750 von 1991 dreht dank Carriero Corse richtig auf

Teilen Sie diese Information mit Freunden und Familie – klicken Sie hier

