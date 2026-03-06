HomeMotorradSuzuki DR-Z 400 Rückruf: lockerer Deckel am hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter
Suzuki DR-Z 400 Rückruf: lockerer Deckel am hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter

Von Lea Bertrand
Suzuki ruft bestimmte MotornewsZ 400 des Modelljahres 2025 zurück – und das aus einem unerwarteten Grund. Bei diesen Motorrädern kann der Verschlussdeckel des hinteren Bremsflüssigkeitsbehälters aufgrund eines falschen Anzugsdrehmoments Probleme bereiten. Das kann im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen.

Stellen Sie sich vor, Sie fahren entspannt – und die Bremsanlage liefert hinten plötzlich nicht mehr die volle Leistung. Genau dieses Szenario droht Fahrern einer Suzuki MotornewsZ 400 (Varianten SM und S), gebaut zwischen dem 13. Februar und dem 14. Oktober 2025. Auslöser ist ein ungewöhnlicher Montagefehler.

Im Fokus steht der Verschluss des hinteren Bremsflüssigkeitsbehälters. Die Schrauben des Deckels wurden nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen. Dadurch kann sich der Deckel während der Fahrt lösen – mit der Folge, dass Bremsflüssigkeit aus dem hinteren Kreislauf austreten kann.

Ein ernstes Sicherheitsrisiko, wie die Plattform Rappel Conso in einem Hinweis vom 30. Januar, aktualisiert am 3. März, erläutert:

„Durch unzureichend angezogene Schrauben am Deckel des hinteren Bremsflüssigkeitsbehälters kann sich der Deckel lösen. In der Folge kann Bremsflüssigkeit austreten, was den Bremsweg verlängert und das Risiko von Unfällen mit möglichen Verletzungen erhöht.“

MotornewsZ‑400‑Besitzer sollten umgehend ihren Händler kontaktieren

Betroffene Fahrer der MotornewsZ 400 werden gebeten, ihren autorisierten Suzuki‑Händler zu kontaktieren, um einen Termin zur Behebung des Problems zu vereinbaren. Im Rahmen des Rückrufs wird die Korrektur des Anzugsdrehmoments beziehungsweise die Befestigung des Deckels schnell und für die Kunden kostenlos vorgenommen.

Rückruf der Suzuki MotornewsZ 400: Die wichtigsten Daten

Betroffene Modelle

  • MotornewsZ400 ( MotornewsZ4SM, MotornewsZ4S)
Produktionszeitraum
  • 13. Februar 2025 – 14. Oktober 2025
Zusätzliche Informationen
  • e6*168/2013*00172*00 (WER0)
Lea Bertrand
Lea Bertrand
Léa Bertrand ist Redakteurin bei MotorNews, wo sie sich durch ihr Fachwissen über Autos und ihre redaktionellen Fähigkeiten auszeichnet. Sie absolvierte einen Master in Journalismus an der Universität Wien (Österreich) und ergänzte ihre Ausbildung mit einer Spezialisierung auf Autojournalismus am Salzburger Institut für Journalismus. Ihre akademische Laufbahn in Österreich ermöglichte es ihr, eine internationale Sicht auf die Automobilbranche zu erlangen und einen einzigartigen analytischen Ansatz zu entwickeln. Ihre Arbeit bei MotorNews umfasst Analysen zu technologischen Innovationen in der Automobilbranche, Fahrzeugtests und die Untersuchung von Marktentwicklungen, wobei sie auch eine ökologische und ökonomische Dimension einbezieht. Lea interessiert sich besonders für neue Mobilitätsformen und nachhaltige Lösungen, die die Zukunft der Branche prägen. Für weitere Fragen oder eine Zusammenarbeit können Sie sie per E-Mail kontaktieren : lea.bertrand@motornews.fr
Elektroauto
