Tesla Model Y 2025: Rückkehr des Blinkerkommandos für mehr Sicherheit?

Die zahlreichen Erfahrungen von Tesla im Bereich des minimalistischen Designs haben eine überraschende Wendung genommen. Mit der Einführung des neuen Model Y, das den Namen „Juniper“ trägt, erfolgt eine teilweise Rückkehr zu physischen Bedienelementen, eine Entscheidung, die offenbar als Reaktion auf die Kritik der Nutzer zu betrachten ist.

Die Rückkehr der Bedienelemente: ein Sieg des Pragmatismus

Beim neuen Model Y bleibt der Blinkerhebel an der Lenksäule erhalten, im Gegensatz zum überarbeiteten Model 3 und dem Cybertruck. Diese Entscheidung verdeutlicht Teslas realistischere Herangehensweise an die täglichen Bedürfnisse der Fahrer. Man stelle sich vor, man befindet sich in einer engen Kurve und versucht, den Blinker über einen Knopf am sich drehenden Lenkrad zu betätigen – ein potenziell gefährliches Szenario, das Tesla durch diese technische Wahl vermeiden konnte.











Obwohl der Blinkerhebel zurückkehrt, verschwindet der herkömmliche Hebel, der normalerweise für die Gangwahl und den Tempomaten verantwortlich ist. Die Funktionen PRND (Parken, Rückwärts, Neutral, Fahren) werden auf den zentralen Bildschirm und eine Reihe von Tasten in der Nähe des Innenspiegels verlagert.











Eine neu gestaltete Erfahrung für die Fahrer

Der Innenraum des neuen Model Y behält das charakteristische, klare Design der Marke bei und integriert gleichzeitig wesentliche ergonomische Verbesserungen. Das Lenkrad, das nahezu identisch mit dem überarbeiteten Model 3 ist, zeichnet sich durch das Fehlen von Blinkertasten aus, die durch den traditionellen Hebel ersetzt wurden. Diese Anordnung erleichtert die Handhabung des Fahrzeugs erheblich, insbesondere für neue Tesla-Besitzer, die mit konventionellen Bedienelementen vertraut sind.

Ein wettbewerbsfähiger Preis im Elektro-SUV-Markt

Das Model Y startet theoretisch bei 44.990 Euro in der Ausführung mit Hinterradantrieb und Standardreichweite, was eine strategische Positionierung gegenüber zunehmend aggressiven Wettbewerbern darstellt. Vor Kurzem wurde jedoch die Version mit großer Reichweite auch für 42.990 Euro angeboten, was sie zur günstigsten Option macht, während die Performance-Version bei 53.990 Euro liegt. Diese Preisgestaltung, in Verbindung mit den Einsparungen bei Wartung und Verbrauch, macht das Model Y zu einer der sinnvollsten Optionen im Segment der familienfreundlichen Elektro-SUVs.

Die Entscheidung von Tesla, den Blinkerhebel im Model Y beizubehalten, zeigt eine sorgfältige Berücksichtigung der Kundenrückmeldungen und den Willen, Innovation mit Praktikabilität in Einklang zu bringen. Dieser pragmatische Ansatz könnte die zukünftigen Entwicklungen der Tesla-Produktlinie maßgeblich beeinflussen.