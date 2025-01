Tesla präsentiert neu gestaltetes Model Y im Cybertruck-Stil

Tesla hat für das Jahr 2025 eine umfassende Überarbeitung des Model Y angekündigt und diese zu Beginn des neuen Jahres präsentiert. Der weltweit meistverkaufte Elektro-SUV erhielt ein aktualisiertes Design, das sich am Stil des Cybertruck orientiert. Zunächst wird er in China eingeführt, bevor er auf weitere Märkte, einschließlich Europa, ausgeweitet wird.

Heute Morgen wurden wir überrascht, als wir die ersten offiziellen Bilder des neu gestalteten Tesla Model Y entdeckten. Wir hatten bereits gestern darüber gesprochen, als ein ungetarnter Prototyp während der letzten Testphasen im hohen Norden gesichtet wurde. In unserem vorherigen Artikel hatten wir vage auf eine bevorstehende Präsentation hingewiesen, die „in einigen Wochen oder Monaten“ stattfinden sollte. Diese Formulierung erwies sich jedoch als ungenau, da die Präsentation tatsächlich in der Nacht stattfand.

Wie häufig bei Tesla gab es bei der offiziellen Vorstellung dieses umfassenden Updates keine große Zeremonie. Über Tesla Singapore wurden die Details des Modells bekannt, da es zunächst in China verkauft wird, bevor es in die USA und nach Europa gelangt. In der Tat ist der chinesische Markt für die Marke von großer Bedeutung, und das Werk in Shanghai ist bereit, die Produktion zu starten. Das deutsche Werk in Berlin soll bald folgen, um den europäischen Bedarf zu decken.

Ein Hauch von Cybertruck

Das 2020 eingeführte Tesla Model Y durchläuft nun eine bedeutende Überarbeitung in der Mitte seines Lebenszyklus. Der anfängliche, etwas runde Look gehört der Vergangenheit an, stattdessen übernimmt das SUV das Lichtband, das bereits beim Cybertruck und Cybercab zu sehen war. Die Frontpartie hat ein neues Erscheinungsbild erhalten und weicht stark von der kürzlich überarbeiteten Model 3-Limousine ab. Die durch ein Lichtband miteinander verbundenen Tagfahrlichter werden ergänzt durch Hauptscheinwerfer im unteren Bereich der Frontpartie, was einen interessanten zweistufigen Effekt schafft. Auch die Frontpartie wurde überarbeitet, mit neuen aerodynamischen Elementen, während die Karosserieteile weiterhin eine sehr glatte Form behalten.

Die Gesamterscheinung des Fahrzeugs bleibt jedoch erhalten, wobei die Länge um 4 cm auf nunmehr 4,79 m zugenommen hat. Auch der hintere Bereich wurde überarbeitet und bringt einen neuen Lichtstreifen mit sich, der laut Hersteller für eine „indirekte Reflexion“ sorgt. Dieser Streifen strahlt in der Mitte ein rotes Licht aus, wo der Markenname vollständig zu sehen ist. Über die genaue Technologie dieser Neuerung sind nur wenige Details bekannt. An beiden Seiten des Lichtbandes sind Abbiegelampen positioniert, ähnlich wie beim Model 3. Abschließend wurde auch das Angebot an Felgen und Karosseriefarben erweitert.

Die Rückkehr der Kommodos?

Im Innenraum gibt es weniger Veränderungen. Die grundlegende Architektur bleibt erhalten, einschließlich eines elegant gestalteten Armaturenbretts und eines zentralen 15,4-Zoll-Touchscreens, der nahezu alle Fahrzeugfunktionen steuert. Das Multimediasystem wurde aktualisiert, um die neuesten Technologien von Tesla zu integrieren und bietet selbstverständlich die Funktion von „Over the Air“ Updates, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Zudem wurden neue Materialien ausgewählt, um ein hochwertigeres Erscheinungsbild zu erzielen, und das Lichtband zieht sich jetzt über das gesamte Armaturenbrett, ähnlich wie im Model 3 „Highland“. Auf der Rücksitzbank befindet sich ebenfalls ein 8-Zoll-Bildschirm, der den Passagieren in der zweiten Reihe Unterhaltung bietet oder die Kontrolle über die Klimaanlage ermöglicht.

Die Rückbank lässt sich nun elektrisch umlegen, um einen flachen Laderaum zu schaffen, was zu einem beeindruckenden Gesamtvolumen von 2.130 Litern im Kofferraum führt. Das Model Y wird weiterhin in zwei Varianten mit fünf oder sieben Sitzen erhältlich sein, wobei die siebensitzige Variante voraussichtlich im Oktober 2024 in Frankreich verfügbar sein wird. Tesla hat außerdem angegeben, die Schalldämmung verbessert zu haben, insbesondere durch den Einsatz akustischer Fenster. Zudem gibt es positive Nachrichten: Das Model Y behält anscheinend die konventionellen Schalter für die Blinker bei, im Gegensatz zum Model 3, das auf Tasten am Lenkrad setzte, die gelegentlich als unpraktisch empfunden wurden. Es bleibt abzuwarten, ob die europäische Version diesen Ansatz beibehalten wird oder nicht.

Erhöhte Reichweite?

Technisch gesehen gibt Tesla an, dass sie durch aerodynamische Optimierungen die Reichweite des Fahrzeugs um einige Kilometer steigern konnten. In Bezug auf die Akkukapazität scheint jedoch keine Veränderung erfolgt zu sein. Auf dem chinesischen Markt gibt der Hersteller für die Heckantriebsversion eine Reichweite von 466 km (WLTP) an, während die Allradversion mit zwei Motoren eine Reichweite von 551 km aufweist. Zum Vergleich: Die europäische Version vor der Überarbeitung wird derzeit mit einer Reichweite von 455 km in der Basiskonfiguration angeboten und kann mit der Long Range-Antriebsversion bis zu 600 km erreichen.

Derzeit hat Tesla Frankreich noch keine Informationen zur Einführung des Modells in diesem Land veröffentlicht. Es ist jedoch wahrscheinlich nur eine Frage von Wochen oder maximal wenigen Monaten, bis dies geschieht…

