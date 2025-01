Tesla Supercharger in Schweden: Warteschlangen wegen Streik blockieren Ladepunkte

In Schweden sehen sich Tesla-Besitzer mit einer außergewöhnlichen Situation konfrontiert. Die Warteschlangen an den Supercharger-Stationen werden immer länger, was die alltäglichen Fahrten in eine echte Herausforderung verwandelt. Diese Krise offenbart einen erheblichen sozialen Konflikt zwischen dem amerikanischen Hersteller und den schwedischen Gewerkschaften.

Seit über einem Jahr führen die Mitarbeiter der Tesla-Servicezentren in Schweden einen historischen Streik. Ihr zentrales Anliegen? Die Eingliederung in einen Tarifvertrag, was in diesem nordischen Land eine gängige Praxis ist. Angesichts der kompromisslosen Haltung von Tesla hat sich die Bewegung rasch ausgeweitet, unterstützt durch Solidaritätsstreiks aus verschiedenen Berufsgruppen.

Teslas (mostly) in the middle of 🇸🇪Sweden waiting in line at a Supercharger station in Malung.

Can you count how many there are in line?

Because of IF Metall, Tesla can’t connect new stations to the grid.

