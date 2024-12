Top 10 der komfortablen Motorräder für Passagiere

Teilen Sie Ihre Motorraderlebnis mit einem Freund ist eine großartige Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen … zumindest für eine Weile. Dann werden Sie entweder beide den Komfort eines Motorrads genießen, das für die Beförderung eines Sozius ausgelegt ist, oder Ihr Partner auf dem Rücksitz wird Ihnen im Stillen übel nehmen, weil sein Hintern taub wird und seine Knie schmerzen.

Das Fahren eines Motorrads, das nur dem Fahrer Spaß macht, führt dazu, dass man größtenteils allein unterwegs ist (was, ehrlich gesagt, vielleicht keine schlechte Sache ist). Hier ist eine Liste von Motorräder, die wir für ideal für Passagiere halten.

1. Suzuki V-Strom

Dort V-Strom von Suzuki, in der 650- oder 1000-cm³-Version, bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 650 ist einer unserer absoluten Favoriten: Licht, erschwinglich, komfortabel und mit hervorragendem Handling. Die 1000er ist genauso gut wie die 650er, aber mit viel mehr Drehmoment und nicht zu viel Mehrgewicht. Sie eignen sich auch hervorragend für Passagiere breiter und weicher Stuhlgang und gutes Platzangebot bis zu den Fußrasten.

2. Honda NC750X

Wenn Sie einen Freund zur Arbeit mitnehmen müssen, ist das unsere Wahl. Es bietet ausgezeichnetes Kraftstoffverbrauchausreichend Platz und guter Windschutz. Das verfügbare Gepäck ermöglicht es Ihnen, Ihre Ausrüstung bei Ihrer Ankunft unterzubringen. Was macht das wirklich aus? Honda NC750X Interessant ist seine Übertragung DCT als Option erhältlich. Das bedeutet eine reibungslose Fahrt – keine Stöße des Helms!

3.BMW R1200GS

Wenn Ihr Freund hinter Ihnen sitzen möchte, um die Welt zu bereisen, ist der BMW R1200GS ist seit Jahren die offensichtliche Wahl. Es bietet nicht nur einen Motor flexibel und leistungsstark Er kann im Gelände mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder Sie auf der Autobahn mit 210 km/h vorantreiben, aber sein Fahrwerk ist auf den Trails genauso leistungsfähig wie auf der Rennstrecke. Verfügbares Zubehör kann dies ermöglichen breiter, gut gepolsterter Sattel so bequem, wie Sie möchten.

4. Kawasaki Ninja H2 SX

Manche von uns mögen es, schnell zu fahren, sehr schnell, möchten aber den ganzen Tag über bequem reisen. Die Nachrichten Kompressor-Sport-GT von Kawasaki könnte das Passagier-Nirvana sein. Mit einem Motor von 200 Pferde vom Sportwagen H2 und einem verstärkten Heckrahmen zur Unterstützung eines Passagiers und Gepäcks H2 SX könnte der beste Weg sein, gemeinsam den Gesetzen der Physik zu trotzen, ohne ins Schwitzen zu geraten.

5. Vespa GTS300

Es sind die einfachen Dinge im Leben, die uns glücklich machen, und ein sonniger Tag an Bord eines Klassische Vespa ist eines der großen, einfachen Vergnügen des Motorradfahrens. Eine Übertragung CVT erleichtert das Fahren, insbesondere in der Stadt, und das lange Stahl-Monocoque-Chassis sorgt für ein gutes Handling auf offener Straße. Der Vespa-Sattel ist überraschend geräumigDarunter ist Platz für Helme und Taschen, und die Fahrt ist reibungslos und einfach. Sei einfach nicht zu viel drücken.

6. Kawasaki Vulcan 900 Classic LT

Kreuzer erscheinen komfortabel für Nicht-Motorradfahrer, mit ihren breiter und weicher Stuhlgang und ihr lässiger, tief ausgeschnittener Stil. Aber viel Stil ist nur um… des Stils willen und hohe Fußstützen und die winzigen Rückpolster können lange Fahrten schmerzhaft machen. Suchen Sie nach „Bagger„, ein Cruiser für lange Fahrten, mit Windschutzscheibe, Packtaschen und breiten, bequemen Soziussätteln mit niedrigen Fußstützen, damit sich Ihre andere Hälfte ausstrecken und die Fahrt genießen kann.

7. Harley-Davidson Electra Glide

Es ist die klassische amerikanische Straßenmaschine, und vielleicht ist sie das auchultimatives Passagiererlebnis. Ihr Begleiter wird von einem verwöhnt tiefer SattelA hoher Rücken und ein Disco-Soundsystem, während Sie von einem überraschend wendigen Motorrad mit beeindruckender Überholkraft dank der klassischen 1750-cm³-Motorentwicklung unterhalten werden 150 Nm Drehmoment.

8.Honda CB1100

Das Fahrrad ist vielleicht am besten, wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert. Der Klassiker CB1100 von Honda bietet das Aussehen und Gefühl eines Oldtimer-Fahrens mit einem moderne Zuverlässigkeit. Die Größe ist für erwachsene Fahrer und Beifahrer geeignet. Der Old-School-Sattel und die niedrigen Fußrasten versprechen einen komfortablen Tag im Sattel.

9. Suzuki Burgman 650

Für einige machen ihn der Nutzen, die Aufbewahrung und die Praktikabilität eines Rollers zur natürlichen Wahl für die Beförderung von Passagieren, und wenn Sie den ultimativen Roller suchen, dann ist er die richtige Wahl Burgman 650 könnte sein. Es bietet nicht nur eine geräumiger Passagierraum (mit integrierter Rückenlehne) und einem leistungsstarken 650-cm³-Zweizylindermotor mit einfach zu bedienendem CVT-Getriebe, bietet aber mit seinem niedrigen Schwerpunkt und den großen Rädern auch ein hervorragendes Handling.

10. Honda Goldwing Tour

Seit Jahrzehnten ist die Goldwing von Honda setzte einen Maßstab für das werksgefertigte Tourenmotorrad. Es ist jetzt leichter, schneller und neu gestaltet, aber was ein Passagier wissen muss, ist, dass das Topmodell der Tour über eine verfügt riesiger beheizter Sattelein Ordner, ein Audiosystem und ein riesige Gepäckkapazität.

Wie wird man ein besserer Motorradpassagier?

Nachdem Sie nun wissen, welche Motorräder sich ideal für die Mitnahme eines Sozius eignen, was müssen Sie als Fahrer wissen? Passagier hinten sitzen? Als erstes gilt es, auf das Motorrad zu steigen. Stellen Sie sicher, dass die Pilot ist bereit, Sie willkommen zu heißen, denn fügen Sie sofort mehr hinzu 45 Kilo am Heck des Motorrads wird es sicherlich destabilisieren. Wenn der Pilot noch nicht fertig ist, riskieren Sie alle drei (Pilot, PassagierUnd Motorrad), um sich am Boden wiederzufinden.

Sobald Sie auf dem Motorrad sitzen, machen Sie es sich bequem. Finden Sie eine bequeme Position für Ihre Beine und Füße, und wenn das Motorrad eine hat Fallbenutze es. Andernfalls teilen Sie dem Piloten mit, wie Sie sich fühlen, indem Sie Ihre Hände wieder in Richtung des Piloten legen Beifahrergriffe oder nach vorne zum Tank (oder um die Taille des Fahrers). Wenn die Wanderung lang genug ist, werden Sie zwangsläufig zwischen beiden Wegen wechseln.

Wenn es Zeit ist zu beginnen, entspannen einfach. Durch die Anspannung ermüdest du schneller.

Wenn Sie auf einem Motorrad wie einem sind Goldflügel oder ein anderes StraßeDie Rückenlehne und die Armlehnen nehmen Sie mit auf eine luxuriöse Reise. Wenn Ihr Motorrad jedoch keine Rückenlehne und/oder Armlehnen hat, werden Sie sich wahrscheinlich nach vorne beugen. Benutzen Sie Ihre Bauchmuskeln und dein Unterkörper um dich im Sattel zu halten. Benutzen Sie Ihre Arme, um Ihr Gewicht nach vorne zu stützen (bei Bremsen) oder nach hinten (zumBeschleunigung).

Zwangsläufig müssen Sie a verhandeln drehen. Wenn das Fahrrad bereits mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist, drehen Sie einfach Ihren Kopf in Kurvenrichtung und schauen Sie hindurch.

Es ist nicht nötig, mit den Hüften zu wackeln Rennfahrer. Wenn sich das Motorrad langsam bewegt (z. B. auf einem Parkplatz oder während einer Fahrt). Kehrtwende), können Sie Ihren Kopf in die Richtung der Kurve drehen, wenn Sie möchten, oder einfach still bleiben. Was auch immer Sie tun, tun Sie es auf keinen Fall plötzliche Bewegungen oder zittern. Dies kann zu ernsthaften Störungen führenMotorrad-Balance und ärgern Sie die Person vor Ihnen, die versucht, sie zu kontrollieren.