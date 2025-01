Toto Wolff vergleicht Abu Dhabi 2021 mit Trump und Brexit: Dramatische Parallelen

Toto Wolff hat die Entscheidung des Formel-1-Weltmeisterschaftsfinales 2021 in Abu Dhabi, in dem das packende Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton stattfand, mit Donald Trump und dem Brexit in Verbindung gebracht.

Dieser Vergleich könnte durchaus polarisieren, bringt jedoch ein klares Bild zum Ausdruck. Der Mercedes-Teamchef Toto Wolff diskutierte über das dramatische Finale der Formel-1-Saison 2021 in Abu Dhabi, wo das Duell zwischen Verstappen und Hamilton in der letzten Runde zugunsten des Niederländers entschieden wurde. Wolff entschloss sich, dieses denkwürdige Rennen mit der Wiederwahl von Donald Trump und dem Brexit zu vergleichen. Laut F1 Only sieht Wolff in diesen drei Themen Aspekte, die potenziell Spannungen innerhalb von Familien und Freundeskreisen schaffen können, und er meint, dass es oft besser ist, diese Themen zu meiden, da die Diskussionen über sie sehr hitzig ausfallen könnten.

Wolffs markanter Vergleich

„Das gehört zum großen Erfolg, den wir in der Formel 1 haben. Es war wirklich dramatisch. Ich erinnere mich, dass es Themen gab, über die niemand an den Weihnachtstafeln sprechen wollte – [Donald] Trump, Brexit und Abu Dhabi 2021„, erklärte der Österreicher im Podcast ‚Armchair Experts‘ mit Dax Shepard, der eingeladen wurde, um über das verrückte Finale der Saison 2021 zu sprechen. Der 52-jährige Teamchef ist der Meinung, dass es in solchen Fällen besser sei, das Thema ganz zu lassen, als das Risiko einzugehen, die Spannungen zu verstärken und die Fans beider Fahrer zusätzlich aufzuheizen. Gleichzeitig erinnerte Wolff daran, dass auch er vier Jahre später noch unter dem Finale in Abu Dhabi zu leiden hat. Nach…

