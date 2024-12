Toyota feiert das Karriereende seines Supra mit einer kraftvollen Sonderserie

Der aktuelle Toyota Supra „A90“ geht bald in den Ruhestand und feiert sein Karriereende mit einer noch radikaleren Abschieds-Sonderserie. Es bleibt abzuwarten, ob diese Final Edition in Frankreich erhältlich sein wird …



Der Supra, dessen erste Generation aus dem Jahr 1978 stammt, ist eine der modernen Automobilikonen. In den frühen 2000er Jahren verschwand es jedoch einfach. Sie wird 17 Jahre lang ohne Nachfolger bleiben, bevor sie 2019 ihr großes Comeback unter der Führung von Präsident Akio Toyoda feiert, der sich als großer Fan von Autofahren und Sportwagen herausstellt. Die aktuelle „A90“-Generation, die 2019 dank einer Partnerschaft mit BMW auf den Markt kam, nutzt den Unterbau, den Motor und einige Teile des Z4 Roadsters.

Nach fünf Jahren Karriere bereitet sich der Toyota Supra jedoch darauf vor, den Markt zu verlassen, erneut ohne direkte Nachfolge. In einer am 28. November veröffentlichten Pressemitteilung präsentiert der japanische Hersteller mit der Supra A90 „Final Edition“ eine Sonderserie, die das Ende ihrer Karriere ankündigt.

Inspiriert vom Wettbewerb

Die Final Edition hat Anspruch auf ein bestimmtes Bodykit. Bildnachweis – Motornews

Inspiriert durch den Wettbewerbs-Supra GT4 steigert diese Sonderserie die Leistung ihres 3.0-Sechszylinders um 95 PS mehr (435 PS statt 340 PS üblich in Europa) und 70 Nm zusätzliches Drehmoment (570 Nm statt 500 Nm). ein radikaleres Temperament. Die Höchstgeschwindigkeit steigt von 250 auf 270 km/h. Es wurden zahlreiche technische Modifikationen vorgenommen: Vom Wettbewerb inspiriertes KW-Verstellfahrwerk mit 16 Zugstufen- und 12 Druckstufenstufen, optimierte Lenkung, neuer Katalysator zur Reduzierung von Druckverlusten, überarbeiteter Radsturzwinkel, asymmetrische Felgen (19 Zoll vorn und 20 Zoll) hinten) ausgestattet mit griffigen Michelin Pilot Sport Cup 2-Reifen, belüfteten Brembo-Scheibenbremsen…

Die Final Edition zeichnet sich außerdem durch die exklusive mattschwarze Farbe „Graphite Black“ und ihr spezielles Bodykit zur Verbesserung der Aerodynamik aus. Wir bemerken zum Beispiel das Vorhandensein eines Schwanenhals-Heckflügels aus Kohlefaser sowie eines Frontspoilers, Frontflossen und einer zentralen Klappe, ebenfalls aus Kohlefaser. Der zusätzliche Lufteinlass aus Kohlefaser an der Motorhaube verfügt über ein abnehmbares Innenelement, um die Kühlung zu erhöhen, wenn es entfernt wird, beispielsweise bei Streckentagen. Schließlich rundet ein spezieller Titan-Auspuff von Akrapovič die Ausstattung ab.

Rot an Bord

Der Fahrgastraum verfügt über spezielle Schalensitze, darunter der Fahrersitz in rotem Alcantara. Bildnachweis – Motornews

An Bord erhält das Coupé Recaro Podium CF-Schalensitze, darunter der Fahrersitz in rotem Alcantara. Diese Farbe findet sich auch auf der Mittelkonsole und den Gurten wieder, während die Einstiegsleisten aus Kohlefaser bestehen. Am Heck ist ein Überrollbügel angebracht, der das Kofferraumvolumen verringert.

Diese Sonderserie ist ausschließlich mit dem 3.0-Sechszylindermotor in Kombination mit einem Schaltgetriebe ausgestattet und auf 300 Exemplare weltweit limitiert. Zu den für Europa geplanten Stückzahlen macht Toyota keine Angaben und gibt auch nicht an, ob das Modell in Frankreich vermarktet wird. Auch Preise sind nicht bekannt. Sie müssen daher noch einige Wochen warten, da Bestellungen in Europa ab Januar 2025 möglich sind, während die ersten Lieferungen für das Frühjahr geplant sind.

Auch der klassische Supra optimiert

Auch der „klassische“ Supra hat zu seinem Karriereende Anspruch auf gewisse technische Weiterentwicklungen. Bildnachweis – Motornews

Gleichzeitig präsentiert Toyota zum Karriereende eine aktualisierte Version des Klassikers Supra. Diese Variante mit dem Namen Supra 3.0 Evo erhält neue elektronisch gesteuerte Stoßdämpfer, einen verstärkten Stabilisator, überarbeitete Brembo-Bremsen mit größeren Scheiben, eine direktere Lenkung, einen Carbonfaser-Heckflügel im Ducktail-Stil und sogar neue mattschwarz lackierte 19-Zoll-Felgen.

Toyota gibt an, dass der Supra 3.0 Evo ab Januar 2025 bestellbar sein wird und im Frühjahr ausgeliefert werden soll. Die Vierzylinder-Version 2.0 bleibt laut Marke weiterhin im Katalog.

Fotos: Motornews

