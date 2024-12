Das rätselhafte russische Stadtauto, das sich derzeit in der Entwicklungsphase befindet, zeigt die Konturen eines seiner getarnten Prototypen.



In einem im Mai 2024 veröffentlichten Bericht begrüßt die Europäische Kommission die Wirksamkeit der gegen Russland verhängten Sanktionen als Reaktion auf den seit Februar 2022 auf ukrainischem Territorium geführten Angriffskrieg. Nach Angaben der Institution hatten diese Maßnahmen „starke Auswirkungen auf die Deviseneinnahmen Russlands.“ Sie haben auch Russlands Lieferketten unterbrochen und seinen Zugang zu westlichen Technologien in wichtigen Industriesektoren eingeschränkt.“ Und fügte hinzu, dass „die Auswirkungen der Sanktionen mit der Zeit zunehmen werden“.

Regelmäßige Plünderungen

Zwar haben französische Akteure der Automobilindustrie tatsächlich den russischen Markt verlassen und damit ihre Produktionsstandorte aufgegeben, doch diese sind noch nicht geschlossen, wie das 200 km nördlich von Moskau gelegene Werk in Kaluga beweist. Obwohl es rechtlich immer noch zu Stellantis gehört, steht es seit dem 31. Dezember 2023 unter der Kontrolle eines mysteriösen Unternehmens namens Automotive Technologies. Es ist entschlossen, die Produktion des Citroën C5 Aircross ohne Zustimmung des Franco-Konzerns wieder aufzunehmen hatte nach Angaben der Agentur Reuters im vergangenen Februar mindestens 42 Bausätze dieses SUV importiert. Diese Elemente kamen aus China, wo die Dongfeng Motor Group dieses Modell in Zusammenarbeit mit Stellantis zusammenbaut.

China in Aktion

In einer Erklärung erklärte Automotive Technologies: „Am 27. März begann die Serienmontage der Citroën C5 Aircross-Crossover im Werk Kaluga. Die Autos werden im Mai 2024 in den Salons der offiziellen Citroën-Händler eintreffen, es ist jedoch möglich, ein Auto zu reservieren.“ April“. Diese Initiative zeigt sowohl den Kontrollverlust bestimmter westlicher Unternehmen über ihre Marken als auch die Abhängigkeit Moskaus von Peking.

Viele Grauzonen

Auf diese Weise bereitet sich Russland darauf vor, in den kommenden Monaten sein erstes in großem Maßstab produziertes elektrisches Stadtauto auf den Markt zu bringen, unter der Führung des Start-ups Kama, das laut unseren Kollegen von Carscoops wichtige Finanzmittel erhalten hat in seinem Land und unterhält enge Beziehungen zu Atom Automotive Engineering and Technology, einem chinesischen Unternehmen mit Sitz in Nanjing. Während Kama bereits im Mai 2023 einen Blick auf dieses Modell namens Atom geworfen hatte, zeigen die von Kolesa veröffentlichten Fotos des getarnten Prototyps eine tiefgreifende Weiterentwicklung seiner Architektur, die zwischen SUV und Minivan schwankt. Im Übrigen müssen wir noch warten, bis wir den Umfang der technischen Eigenschaften dieses Modells kennen, das möglicherweise im Jahr 2025 auf den Markt kommt.