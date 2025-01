Verstappen besser als Hamilton: Markos klare Kritik und Vergleich

Helmut Marko, eine einflussreiche Figur im Red Bull Team, scheute sich nicht, deutliche Worte zu Max Verstappen und Lewis Hamilton zu finden.

Helmut Marko, der bedeutende Berater von Red Bull, sprach ohne Umschweife über den Vergleich zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Seiner Meinung nach wird Verstappen auch mit einem unterlegenen Fahrzeug im Vergleich zu seinem britischen Rivalen die Nase vorn haben. Während Hamilton ein neues Kapitel seiner Karriere bei Ferrari aufschlägt, wollte Marko klarstellen, dass sein Schützling, der amtierende vierfache Weltmeister, überlegen bleibt.

Verstappen schneller, egal was passiert?

„Max ist nicht nur der Schnellste, sondern auch derjenige, der das beste Gesamtpaket in der Formel 1 liefert“, erklärte er gegenüber Motorsport-Total, einer Plattform, die von F1 Only unterstützt wird. Marko ist überzeugt, dass Verstappen in der Lage ist, „0,1 bis 0,2 Sekunden pro Runde zusätzlich aus seinem Auto herauszuholen“, was er als eine herausragende Fähigkeit ansieht. „Lewis Hamilton besitzt immer noch Geschwindigkeit, aber über die gesamte Saison hinweg? Ich habe Zweifel daran“, fügte er hinzu. Trotz Hamiltons Wechsel zu Ferrari, das für seine starken Fahrzeuge bekannt ist, und der Aussicht auf einen weniger dominanten Red Bull bleibt der Österreicher bei seiner Ansicht: Verstappen wird weiterhin an der Spitze stehen. Marko warnte den Briten zudem: „Er muss darauf achten, nicht erneut in eine Negativentwicklung zu geraten, wie es bei Mercedes der Fall war.“

Inzwischen gab Hamilton während der Tests in Fiorano sein erstes Fahrdebüt im Ferrari. Unter nebligen Bedingungen wurde er von den Fans, den Tifosi, herzlich empfangen, die sich zahlreich versammelt hatten, um einen Blick auf den siebenfachen Weltmeister zu werfen.