Der ehemalige Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya hat kürzlich eine unerwartete Aussage über Max Verstappen getätigt, in der er auch Carlos Sainz sowie einen potenziellen Wechsel zu Red Bull in den Mittelpunkt stellte.

Juan Pablo Montoya, der kolumbianische Rennfahrer, der lange Zeit aktiv in der Formel 1 war, hat sich in den letzten Stunden kritisch zu Max Verstappen geäußert. In Kommentaren, die von F1 Only an CasasDeApuestas.bet übermittelt wurden, ließ Montoya durchblicken, dass Max Verstappen möglicherweise Carlos Sainz daran gehindert hat, im Jahr 2025 zu Red Bull zu wechseln.

Historische Spannungen zwischen Sainz und Verstappen?

Nachdem Carlos Sainz Ferrari verlassen hatte, wurde er als möglicher Nachfolger von Sergio Pérez in Betracht gezogen, doch letztendlich entschied sich Red Bull für den jungen Liam Lawson. Montoya erklärt, dass die Spannungen zwischen Verstappen und Sainz, die bereits während ihrer gemeinsamen Zeit bei Toro Rosso im Jahr 2015 vorhanden waren, vielleicht ausschlaggebend für diese Entscheidung waren. „Ich bin mir sicher, dass Max Verstappen Carlos Sainz davon abhalten würde, zu Red Bull zu wechseln, auch wenn ich das nicht mit Gewissheit sagen kann. Ihr Verhältnis war damals angespannt. Ich bezweifle, dass Max sich wieder auf diese Situation einlassen wollte. Er hat Max das Leben ganz schön schwer gemacht. Wenn man also die Kontrolle darüber hat, wer ins Auto steigt, würde man sich selbst sicherlich nicht in die Pfanne hauen wollen,“ sagte er.

Montoya hebt den Einfluss von Verstappen bei Red Bull hervor und erwähnt, dass er möglicherweise ein Veto gegen den Transfer hätte einlegen können, um die Wiederbelebung einer Beziehung zu verhindern, die von Helmut Marko als „toxisch“ bezeichnet wird. Diese Strategie bezeichnet Montoya als „intelligent“. „Es ist nicht so, dass [Verstappen] Angst hat, es geht eher darum, strategisch vorzugehen. Warum sollte man sich das Leben schwer machen und ein schwieriges Umfeld schaffen?“, betont Montoya.