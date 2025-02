Verstappen muss Angebot von einer Milliarde von Aston Martin annehmen, meint Steiner

Günther Steiner äußerte sich zu den Spekulationen über ein mögliches Angebot von Aston Martin in Höhe von einer Milliarde für Max Verstappen und betonte, dass er dieses Angebot annehmen sollte.

Günther Steiner ist fest entschlossen: Max Verstappen sollte das angebliche Angebot von einer Milliarde von Aston Martin annehmen, sofern dieses Gerücht belastbar ist. Momentan ist unklar, was es mit diesem enormen Gerücht auf sich hat, das in den letzten Wochen die Runde machte, jedoch bekräftigte Steiner, der ehemalige Teamchef von Haas in der Formel 1, dass der viermalige Weltmeister zusagen sollte, sofern dieses Angebot ernsthaft gemeint ist. Vor einem Monat schrieb die Daily Mail, dass Aston Martin einen Investitionsplan von einer Milliarde Pfund Sterling ausarbeitet, um den viermaligen Champion verpflichten zu können. Der britische Rennstall wies allerdings diese Informationen „kategorisch“ zurück. Dennoch ist Steiner überzeugt, dass der niederländische Fahrer, sollte die Nachricht zutreffen, zustimmen müsse, auch wenn es anfangs nicht um den Titelkampf geht.

Steiner ermutigt Verstappen zur Zustimmung

Sollte dieses Gerücht der Wahrheit entsprechen, wäre es der teuerste Deal in der Geschichte der Formel 1. Ein Transfer von Max Verstappen zu Aston Martin könnte zudem den Vorteil bringen, dass Honda und Adrian Newey im kommenden Jahr eine entscheidende Rolle spielen. „“ „Eine Milliarde ist eine gewaltige Summe. Selbst wenn Max zuletzt nicht an der Spitze stand, wäre es seine Pflicht, ein solches Angebot in Betracht zu ziehen. Einige Teams haben nicht die finanziellen Mittel dafür, aber Aston Martin kann sich das bestimmt leisten. Es ist etwas übertrieben, da es einen Rekord aufstellen würde, der wahrscheinlich nie mehr gebrochen wird. Es klingt fast fiktiv, aber ich bin mir sicher, dass Aston Martin bereit wäre, eine erhebliche Summe dafür auszugeben. Steiner äußerte sich gegenüber GPBlog. Er fügte jedoch hinzu: „Ich glaube nicht, dass Fernando das Team verlassen wird, und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie Lance ersetzen möchten. Vielleicht im Jahr 2027. Aber auch dann gibt es für Max keine Garantie, dass Aston Martin tatsächlich für ihn verfügbar sein wird. Es ist klar, dass Verstappen nicht kurzfristig von Red Bull zu Aston Martin wechseln sollte.