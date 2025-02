Verstappen reagiert auf Kritik an Aktivitäten außerhalb der Formel 1 während der Saison

Max Verstappen reagierte auf die Kritik an seinen Freizeitaktivitäten jenseits der Formel 1. Der niederländische Rennfahrer hat nicht die Absicht, sein Verhalten zu ändern.

In der vergangenen Saison gab es viel Gesprächsstoff um Max Verstappen. Abgesehen von seinen engagierten Einsätzen in der Formel 1 war der niederländische Fahrer auch stark in andere motorsportliche Aktivitäten involviert. Beispielsweise nahm er während der letzten Saison virtuell an Langstreckenrennen teil, sogar mitten im Großereignis des Grand Prix. Dies führte zu kritischen Äußerungen, die jedoch nicht den Sieg in Emilia-Romagna verhindern konnten, den er nur einige Stunden nach seiner Teilnahme am Simulator errang. Einige befürchten, dass diese zusätzlichen Rennen seine Konzentration auf die Formel 1 beeinträchtigen könnten. In einem Interview mit Viaplay stellte der viermalige Weltmeister jedoch klar: „Das ist eine interessante Anekdote. In Imola habe ich ebenfalls an einem 24-Stunden-Rennen teilgenommen. Ich habe sowohl das Simracing-Rennen als auch das Formel-1-Rennen gewonnen, und niemand hat etwas dazu gesagt. Ich habe vielleicht etwa sechs Stunden geschlafen und alles war in Ordnung. Ich weiß, was ich tun kann und was nicht.”

„So lange alles klappt, kann ich machen, was ich will.“

Trotz der Kritik aus seinem Team, stellte Max Verstappen die allgemeine Heuchelei zur Diskussion: „Viele Leute haben [mich kritisiert], nicht nur innerhalb des Teams. Aber so läuft es nun mal im Team: Solange die Ergebnisse stimmen, kann ich tun, was ich will. Wenn ich am Samstagabend etwas trinken und am Sonntag das Rennen gewinnen möchte, dann ist das akzeptabel. Wenn ich hingegen meine Aktivitäten anders gestalte, führt das schnell zu Problemen. Wie man sich vorbereitet und verhält, ist entscheidend in der Formel 1. Das wird immer so sein. Wenn alles funktioniert, wird das nicht thematisiert. Aber ich bin schon lange genug in diesem Sport, um zu wissen, was machbar ist und was nicht.” Mit dieser klaren Antwort geht Verstappen auf die Kritik an seinem Umgang mit diesen Freizeitaktivitäten ein. Der Fahrer hat also keinerlei Pläne, sein Verhalten zu ändern und zeigt dies deutlich auf.