Volkswagen Golf 100 % elektrisch: VW setzt auf Normalität beim ersten Golf

Wolfsburg, Neon flimmert, die Halle atmet schwer. Ein schmaler Lichtstrich über einer verdeckten Form – mehr gönnt Volkswagen seinen Leuten vorerst nicht. Doch es reicht: Die neunte Golf-Generation zeigt ihr Profil. Und diesmal schnurrt kein Vierzylinder unter dem Blech, sondern Strom – leise, bestimmt, unausweichlich. Die Ikone wechselt das Herz, ohne Theater, ohne Trommelwirbel. Man spürt: Das ist weniger eine Show als ein Versprechen. Und ein Taktwechsel für Wolfsburg.

Leise Vorführung – um die Nerven zu beruhigen

Die Bühne? Kein Messestand, keine Spotlights. Eine Mitarbeiterversammlung in Wolfsburg, dort wo der Golf seit Jahrzehnten wie Brot aus dem Ofen kommt. Im Hintergrund brodelt die Neuordnung des Werksverbunds, es gibt harte Gespräche über Werke, Schichten, Zukunft. Genau hier hebt VW vorsichtig den Vorhang: eine Skizze, ein Licht, eine Kontur. Wenig Fleisch, viel Andeutung.

Die Botschaft versteckt sich zwischen den Linien: Die Silhouette bleibt Golf. Proportionen, Dachverlauf, Haltung – vertraut wie der erste Schluck Kaffee in der Früh. Keine martialische Nase, keine wild gekerbten Flanken. Der künftige Strom-Golf soll nicht schreien, er soll passen. In Parklücken. In Gewohnheiten. In Biografien. Die Form sagt: Du kennst mich. Der Antrieb sagt: Zeit, weiterzugehen.

Auch im Detail herrscht Askese. Keine Scheinwerfergrafik, kein Kühlergrilltheater, nur die Andeutung eines Gesichts. VW nimmt den Puls seiner Kundschaft – und beschließt, ihn nicht zu jagen. Der Elektro-Golf will Alltag sein, nicht Exzentrik. Ein Werkzeug, kein Kostüm.

Normales Gesicht, neue Haltung – Abschied von der ID-Show

Volkswagen hat hingeschaut, gelernt, nachjustiert. Nach den ID-Modellen mit Zukunftslook – mutig, manchmal kühl, oft diskutiert – schiebt die Marke jetzt das Design in die Komfortzone zurück. Greifbar. Bodenständig. Das Blech darf wieder vertraut aussehen, während drunter die Software das Tanzen lernt. Ein Stromer, der nicht “Schaut mich an!” ruft, sondern “Fahr mich.” Das ist Volks-Wagen im Wortsinn.

Dazu passt die Namensfrage. ID.Golf? Oder schlicht Golf, neunte Runde? Beides liegt auf dem Tisch. Die zweite Variante wäre ein kleiner Paukenschlag: Schluss mit der Trennung zwischen Thermik und Elektrik im Ausweisheft. Der Golf bleibt der Golf – egal, was ihn antreibt. Die Technik ändert seinen Charakter, nicht seine Identität. Eher wie ein guter Freund im neuen Anzug als eine neue Bekanntschaft.

Marktstart? Später. 2030, vielleicht 2031

Wer heuer mit einem Bestellschein wedeln will, muss Geduld mitbringen. Die Elektro-Golf-Ära in Reinkultur startet voraussichtlich erst um 2030, manche im Flurfunk sagen 2031. Der Grund ist kein Geheimnis: SSP. Die Scalable Systems Platform – auf gut Deutsch eine skalierbare Systemplattform – ist das künftige Rückgrat der Elektroflotte im Konzern. Ein Architekturwechsel, der nicht nur Kosten drücken soll, sondern das ganze Auto neu vernetzt: Batterie, Elektronik, Software – alles spricht dieselbe Sprache, schneller, effizienter, weiter.

Nur: So ein Fundament gießt man nicht zwischen zwei Kaffeepausen. Die Entwicklung frisst Zeit. Und VW scheint – selten genug – den langen Atem dem schnellen Applaus vorzuziehen. Lieber ein später Treffer als ein früher Fehlschuss. Autonomie, Ladeperformance, Elektronik-Integration: Auf dem Papier klingt das wie Versprechen. Auf der Straße muss es nach Souveränität schmecken. Dafür nimmt man sich in Wolfsburg die Extrarunde.

Golf 8 bleibt im Spiel – bis 2035

Bis der neue Stromer-Golf wirklich steht, hält die aktuelle Generation die Stellung – stoisch, zuverlässig, mit frischer Politur. Das Facelift von 2024 war die erste Etappe, weitere Eingriffe folgen. Warum so lange? Weil Europa ab 2035 für Neuwagen mit klassischem Verbrenner die Türe schließt. Bis dahin muss die Golf-Familie zweigleisig fahren: vertraute Motoren für Gewohnte, Elektronen für Neugierige.

Damit das klappt, schnürt VW ein Update-Paket:

– Ein neuer, einfacher Hybridantrieb kommt ins Programm – keine Show, sondern Normen-tauglich und alltagstauglich, so etwas wie ein freundlicher Fitnesscoach für den Verbrauch.

– Die Fertigung wandert teilweise nach Mexiko. Nicht als Abschiedsgruß an Wolfsburg, sondern um Platz zu schaffen – Kapazitäten sortieren, Linien entflechten, Zukunft rüsten.

– Innenraum und Assistenzsysteme bekommen Gehirn und Feinsinn nachgereicht: besseres Infotainment, smartere Helfer, weniger Reibung zwischen Mensch und Maschine. Der Golf soll sich moderner anfühlen, ohne sich fremd anzufassen.

Das ist keine Kapitulation, sondern Brückenschlag. Die einen tanken weiter, die anderen laden schon – und beide finden ihren Golf. Pragmatismus, nicht Pathos.

Der Schleichweg: ID.3 poliert – und als ID.Golf?

Es gibt da noch eine Abkürzung, die nach Hintertür klingt, aber sehr nach Hausverstand riecht. Der ID.3 wird heuer nochmals überarbeitet. Neue Schürze, geschärfte Software, spürbar mehr Reife. In Wolfsburg denkt man laut darüber nach, diesem Auto einen neuen Namen zu geben: ID.Golf. Ein Probelauf für die Normalisierung, ein Testballon für den Markt – und eine kleine Identitätsverschiebung mit großer Wirkung.

Falls das passiert, könnte man schon heuer eine “Golf” mit Stecker fahren. Technisch wäre es weiter ein gelifteter ID.3, aber der Schriftzug am Heck weckt Erinnerungen, Erwartungen, Vertrauen. Die echte Golf 9 auf SSP käme später – gründlicher, ambitionierter, mit dem ganzen Werkzeugkasten der neuen Plattform. Bis dahin hilft der Name beim Ankommen. Marke ist Emotion, und Emotion ist oft nur fünf Buchstaben lang.

Am Ende bleibt ein Gefühl, das man von der Straße kennt: Manchmal ist Tempo 80 klüger als 130. Volkswagen nimmt die Elektrifizierung des Golf nicht im Sprint, sondern im langen, sauberen Zug. Weniger Kante, mehr Kontinuität. Ob der Plan aufgeht? Der Markt wird’s sagen – und der Markt hat heikel geworden. Monat für Monat tauchen neue Spieler aus Asien auf, schnell, hungrig, kompromissarm.

Doch vielleicht ist genau das die Stärke dieses neuen, alten Namens: Er wirkt nicht wie ein Versprechen, sondern wie ein Handschlag. Der Golf elektrisiert – ohne Drama. Und das könnte, ironischerweise, sein lautestes Argument sein.