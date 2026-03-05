Volkswagen Golf: Silhouette der nächsten Generation bereits gezeigt

Die Halle in Wolfsburg atmet kühl, die Scheinwerfer sind aus, und doch liegt da etwas in der Luft — wie vor dem ersten Herbstgewitter. Auf der Leinwand kein Gesicht, nur eine Kontur. Schlank, ruhig, beinahe trotzig. Volkswagen zeigt die künftige Golf-Generation nicht ganz, mais oui, gerade genug, damit der Puls anzieht. Eine Silhouette als Versprechen. Eine Andeutung von Charakter.

Seit 1974 ist der Golf für Volkswagen mehr als ein Modell — er ist der Pulsschlag. Acht Generationen, jede mit eigener Laune, jede mit einem anderen Timbre im Motorraum. Die neunte lässt auf sich warten, denn die Technik darunter wird neu gedacht: eine Plattform, die Strom atmet und Zukunft buchstabiert. Frühestens 2028 soll sie auf die Straße, sagt man. Und trotzdem: Schon jetzt zeichnet VW ihre Linie in die Dunkelheit. Ein kleiner Teaser, ein großer Wirbel im Bauch.

Wie bei den jüngsten Stromern mit dem ID.-Namensschild — und jenen Projekten, die noch an der Ampel stehen und auf Grün warten (die künftige ID.1, die ID. Polo…) — fällt der Vorhang nicht, er verrutscht nur ein Stück. Was man sieht, wirkt vertraut: eine klassische, ehrliche Kompaktlinie, der Blick nach vorn, die Motorhaube nicht kurzatmig, sondern lang genug, um Selbstbewusstsein zu zeigen. Und dann diese Akzente, knackiger gesetzt: ein Spoiler, der sanft vom leicht abfallenden Dach nach hinten zieht; eine Heckklappe, aufrecht wie ein Kellner mit geradem Rücken. Vorn scheint der Stoßfänger wieder vertikaler zu denken — ein Kontrast zur achte Generation, deren Nase wie in den Asphalt tauchte. Ein Rückgriff? Vielleicht. Eher: ein Erinnern daran, woher man kommt.

Unser Zeichner hat der künftigen ID. Golf bereits eine Gestalt gegeben — frech, aber nicht übermütig.

Dass VW in diese Richtung dreht, ist kein Zufall. In Wolfsburg hat man zuletzt einige E-Projekte neu sortiert und wieder alte Designfäden aufgenommen — jene kleinen Erkennungszeichen, die einen Golf auch im Rückspiegel sofort verraten. Chefdesigner Andreas Mindt, mittlerweile fürs ganze Konzernorchester zuständig, hat vor einiger Zeit durchblicken lassen: Die nächste Golf soll den Geist der siebten Generation atmen. Die war, in seinen Augen, so etwas wie ein sauber gestimmtes Instrument — die besten Töne der Historie, gespielt mit frischer Technik. Klingt nach Pathos? Vielleicht. Aber man spürt, was gemeint ist: ein Design, das nicht schreit, sondern trifft.

Zwei Golf, damit alle zufrieden heimfahren

Das erste Bild, dieser Schattenriss, lief nicht auf einer großen Motorshow, sondern dort, wo die Schrauben tatsächlich angedreht werden: in Wolfsburg. Vor Mitarbeitenden, mit Vorstandschef Thomas Schäfer und Daniela Cavallo, der Vorsitzenden des Konzernbetriebsrats, als Gastgeber. Ein interner Moment, aber einer mit Signalwirkung. Für das Werk ist die Kompakte Herzblut, und sie bleibt es — auch in der neunten Generation, die als reiner Stromer anrollen soll. Der Name? Alles deutet darauf hin: ID. Golf. Das passt wie ein gut eingestelltes Lenkrad, vertraut und doch neu.

Ermöglichen soll das die modulare SSP-Architektur, VWs große, skalierbare Bühne für die Elektrozeit. Sie kommt später als gedacht, ja — Entwicklung ist kein Sprint, eher ein Bergrennen im Regen. Dafür steckt der Konzern richtig Geld in die Heimatfertigung. Wolfsburg wird die Elektro-Golf bauen, lokal, selbstbewusst, mit der nötigen Hardware unter dem Blech und einer Software, die hoffentlich nicht nur verspricht, sondern liefert.

Und jene, die beim Wort „Steckdose“ reflexartig die Stirn runzeln? Auch sie bekommen ihr Auto. Volkswagen hält eine Golf mit Verbrennung am Leben — nicht aus Nostalgie, sondern aus Realismus. In einigen Märkten ist der Elektrofunke noch kein Flächenbrand. Die Lösung klingt pragmatisch: Die bestehende Generation bleibt erhalten, wird zum richtigen Zeitpunkt frisch gemacht, während die neue E-Schwester die Bühne betritt. Rund um 2028 soll dieser Stabwechsel passieren. Die Fertigung des Benziner-/Diesel-Golf zieht allerdings um: weg aus Deutschland, rüber nach Mexiko. Nicht aus Laune, sondern aus Logik — Platz schaffen für die E-Golf in Wolfsburg, Kosten drücken, Prozesse entwirren. Für Puristinnen und Puristen mag das wehtun, für den Produktionsplan ist es eine saubere Linie.

Was bedeutet das alles am Lenkrad? Noch ist da kein Fahrgefühl, nur ein Flüstern. Aber die Silhouette erzählt genug: mehr Klarheit in den Flächen, ein aufgeräumtes Heck, das Kofferlauben schluckt, ohne die Balance zu verlieren. Vorn wieder mehr Präsenz — nicht aggressiv, sondern wach. Man darf erwarten, dass die E-Variante leise startet, wie ein guter Barista den Tag: konzentriert, ohne Schaumschlägerei. Und dass die Fahrdynamik — wenn VW die Gene richtig übersetzt — wieder dieses typisch direkte Golf-Gefühl bietet: ein Lenkimpuls, ein kurzer Nicken des Chassis, dann beißt die Vorderachse in die Ideallinie. Keine Show. Einfach Zug zur Kurve.

Die Designrückbesinnung könnte sich im Cockpit fortsetzen. Weniger Wisch-Wisch, mehr Tasten, die man im Dunkeln trifft. Wenn VW gelernt hat — und die Zeichen stehen darauf —, dann wird die Bedienung wieder so selbstverständlich, wie der dritte Gang in der Stadt. Technik darf begeistern, aber sie muss gehorchen. Ein Golf, der das vergisst, ist keiner. Ein Golf, der es kann, ist ein täglicher Verbündeter.

Zwischen den Zeilen steckt auch eine Botschaft an die Marke selbst: Die Golf ist kein Experimentierfeld. Sie ist die Konstante, an der sich alle anderen messen. Elekrisch, ja. Aber nicht beliebig. Wer sie fährt, will kein Rätsel lösen, sondern Strecke machen — zügig, klar, präzise. Ein Auto, das nicht imponieren will. Es will funktionieren. Und genau deshalb imponiert es.

Fotos: Motornews

Kurz gefasst

Die nächste Volkswagen Golf lässt bis zum Ende des Jahrzehnts auf sich warten, doch in Wolfsburg zeigt VW bereits ihre Silhouette: klassisch in der Linie, schärfer in den Details, elektrifiziert auf neuer SSP-Basis und — für alle, die beim Laden abwinken — flankiert von einer aufgefrischten Verbrenner-Golf, deren Fertigung künftig nach Mexiko wandert. Ein vertrauter Name, zwei Wege, ein Ziel: wieder wie ein Golf fahren. Punkt.