Volkswagen ID.Buzz Pure: Günstigere Einstiegsversion mit Ökobonus in Sicht

Die für Ende 2023 angekündigte Einstiegsversion Pure wird bald die Volkswagen ID.Buzz-Reihe ergänzen, die speziell für den Transport von Personen konzipiert ist. Mit dieser neuen Variante haben Käufer die Möglichkeit, die Kosten zu senken und außerdem in Frankreich von staatlichen Umweltprämien zu profitieren.

Der Beginn eines neuen Jahres ist oft der passende Zeitpunkt, um eine Aktualisierung der bestehenden Situation vorzunehmen. Auch die Automobilhersteller sind davon nicht ausgeschlossen und präsentieren in den letzten Tagen ihre Verkaufszahlen für 2024. Volkswagen Nutzfahrzeuge gab bekannt, dass im vergangenen Jahr in Frankreich 16.645 Fahrzeuge zugelassen wurden, was einem leichten Anstieg von 1 % entspricht. Unter den veröffentlichten Zahlen fanden sich auch die Ergebnisse des ID.Buzz, dessen Absatz bei uns auf 1.923 Einheiten stieg. Dieser signifikante Anstieg von 88 % im Vergleich zu 2023 lässt sich zum Teil durch die Einführung neuer Modelle erklären, wie den ID.Buzz mit verlängertem Radstand für bis zu 7 Personen oder die sportlicher gestaltete GTX-Version.

Der ID.Buzz ist in zwei unterschiedlichen Varianten erhältlich: zum einen die Cargo-Version für gewerbliche Nutzer, die 59 % des Verkaufsvolumens ausmacht, und zum anderen die Variante für Privatkunden, die 41 % des Umsatzes generiert. Um diesen Trend zu ändern, wird Volkswagen in Kürze die neue Einstiegsvariante Pure auf den Markt bringen. Diese Variante ist bereits in einigen Märkten wie Deutschland sowie bei der ID.Buzz Cargo erhältlich und ermöglicht es, die Kosten zu reduzieren und vom Ökobonus in Frankreich zu profitieren.

Preis unter 47.000 € und Bonusberechtigung!

Laut einer Pressemitteilung von Volkswagen VU zur Veröffentlichung ihrer Finanzergebnisse wird die für Privatkunden ausgelegte Pure-Variante, wie bereits angekündigt, in den kommenden Monaten erhältlich sein. Dieses Modell wird ein neues Einstiegsfahrzeug mit einem Motor mit 170 PS und einer kleinen 59-kWh-Batterie sein, die eine Reichweite von ca. 325 km bietet, im Vergleich zu 458 km mit der größeren 79-kWh-Batterie.

Mit einem Preis unter 47.000 Euro wäre der ID.Buzz Pure in Frankreich für den Umweltbonus qualifiziert, was bedeutet, dass Käufer je nach Einkommen zusätzliche Einsparungen von 2.000 bis 4.000 Euro erwarten können. Dies sind erfreuliche Nachrichten für den ID.Buzz, der seit seiner Markteinführung oft als zu teuer wahrgenommen wurde. Der Preis für die umfangreichere 5-Sitzer-Pro-Version beträgt 52.850 Euro.

Preise des Volkswagen ID.Buzz (Januar 2025):

Preis (in €) 5 Sitze 7 Sitze Ladung** Pure 170 PS / 59 kWh < 47.000* – 45.770 Pro 286 PS / 79 kWh 52.850 58.400 50.965 GTX 340 PS / 86 kWh 69.515 72.800 53.100

*: Verfügbar in den kommenden Monaten und Anspruch auf den Umweltbonus in Frankreich.

**: Für gewerbliche Kunden reserviert, Preise ohne Steuern

Foto: Motornews

