Volvo XC90 T8 AWD-Test: Er hat noch nicht sein letztes Wort gesagt

Der elegante Premium-SUV von Volvo, der seit fast zehn Jahren einer der Maßstab in seinem Segment ist, profitiert von einer zweiten Neugestaltung. Derzeit ist er auf unserem Markt nur noch in einer Plug-in-Hybrid-Version erhältlich.



Entgegen allen Erwartungen hat Volvo schließlich beschlossen, seinen XC90 neben seinem völlig neuen elektrischen EX90 beizubehalten. Daher dieses letzte Upgrade. Ästhetisch betreffen die Änderungen hauptsächlich die Front mit einem neuen „doppeldiagonalen“ Kühlergrill, einer neuen Matrix-LED-Optik, die jetzt mit 15 Segmenten ausgestattet ist, breiter und dünner ist und immer noch der Hammerlichtsignatur von Thor, dem Gott des Blitzes und Donners, treu bleibt. Hinzu kommen eine neu gestaltete Motorhaube und Kotflügel.

Am Heck bleibt das Design der Leuchten unverändert, schwarze Einsätze ersetzen jedoch die verchromten. Bei den neuen Felgen besteht die Wahl zwischen 20, 21 oder 22 Zoll. Der Innenraum ist mit seiner typisch skandinavischen Atmosphäre und dem Panorama-Glasdach stets warm und raffiniert und lädt zum Reisen ein. Das Armaturenbrett verfügt über einen neuen schwebenden Multimedia-Bildschirm – dessen Größe von 9 auf 11 Zoll2 zunimmt – effizienter und schneller, ausgestattet mit verschiedenen Google-Anwendungen und neuen Verknüpfungen. Neben neu gestalteten Lüftungsschlitzen erhält es neue Einsätze aus Stoff und „ökologischem“ Eschenholz, was sehr erfolgreich ist. Letzteres können wir kaum kritisieren, außer dass es sehr plastisch wirkt und hohl klingt. Was die Polsterung aus recycelten Materialien betrifft Nordico, Hergestellt aus skandinavischem Kiefernöl und Kork (!), kann es optional durch Nappaleder ersetzt werden. Kurz gesagt, dieses Interieur vereint Nüchternheit und sehr sicheren Geschmack, weit entfernt von der Bling-Bling-Atmosphäre vieler seiner Konkurrenten.

Erhebliche Masse

Neben einer einwandfreien Ergonomie zeichnet sich dieser imposante, fast 5 Meter lange SUV durch sein ruhiges Fahrverhalten aus. Und das aus gutem Grund: Es kann im rein elektrischen Modus bis zu 140 km/h schnell und über 50 km weit fahren, sofern die Batterien zuvor aufgeladen wurden. Eine Autonomie, die beim Fahren in der Stadt und am Stadtrand deutlich übertroffen werden kann. Nach dieser Distanz schnaubt der 4-Zylinder-2,0-Liter-Benziner mit doppelter Kompressoraufladung dezent. Die 455 PS und das kombinierte Drehmoment von mehr als 700 Nm aus dem Antriebsstrang lassen uns sein beachtliches Leergewicht von 2,3 Tonnen fast vergessen.

Die Leistungen entsprechen denen einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5 Zoll. Der Durchschnittsverbrauch schwankt zwischen null und niedrigen 10 Litern pro 100 km, schwerer Fuß; Unser tatsächlicher Durchschnitt lag bei 6,1 Litern auf einer gemischten Strecke. Dieser XC90 ist mit seinem permanenten Allradantrieb und seinen zahlreichen elektronischen Krücken (Vorhersehbarkeit von Kollisionsrisiken, Wachsamkeitshilfen, Aktivlenkung, automatisches Bremsen usw.) bemerkenswert ausgewogen, lässt sich jedoch nicht überstürzen.

7 Plätze

Die FSD-gesteuerte Dämpfung – optional pneumatisch – ist relativ flexibel und passt jeden Stoßdämpfer 500 Mal pro Sekunde an, wobei der Komfort an erster Stelle steht. Ein hohes Maß an Komfort, an dem wir jedoch einige kleine Kritikpunkte äußern können, wie z. B. eine relative Festigkeit bei niedriger Geschwindigkeit, auf bestimmten Unebenheiten wie Bremsschwellen, recht feste Sitzpolster, insbesondere hinten, und eine Schalldämmung, die zwar verbessert wurde, bleibt mit einem manchmal etwas vorhandenen Wärmemotor und einigen kleinen Rollgeräuschen perfektionierbar.

Bitte beachten Sie jedoch, dass unser Testmodell mit Winterreifen ausgestattet war. Noch ein kleiner Kritikpunkt, wir hätten uns über eine Anpassung der Klimaanlage auf ein halbes Grad und nicht auf das Grad gefreut. Besonders hervorzuheben ist die optionale Hi-Fi-Anlage von Bowers & Wilkins, deren 1.410 Watt und 19 Lautsprecher (!) einen ebenso feinen wie warmen Klang liefern, der auch die anspruchsvollsten Musikliebhaber zufriedenstellen kann, insbesondere in einer „Saal“-Atmosphäre. Unnötig zu erwähnen, dass dieser XC90 mit seinem 7-Sitzer in drei Reihen und seinem großen Kofferraum in der Lage ist, eine ganze Gruppe an Wochenenden oder in den Urlaub mitzunehmen.

Bleibt nur noch die trotz drei verschiebbaren Einzelsitzen relativ eingeschränkte Beinfreiheit hinten in Reihe 2 und die für zwei Kinder reservierte Reihe 3. Dass die Ausstattung reichlich vorhanden ist, versteht sich von selbst, auch wenn bestimmte Ausstattungen optional bleiben. Bei einem Grundpreis von rund 100.000 € haben wir das Recht, anspruchsvoll zu sein!

UNSER URTEIL

Dieses High-End-Volvo-SUV ist zwar immer noch elegant und vollendet, zeigt jedoch in bestimmten Bereichen wie Komfort und Dynamik sein Können.

Wir lieben

– Eleganz-Finish

– Komfort

– Fahrgenehmigung

Verbrauch

Wir mögen weniger

– Gewicht

– Relativer Mangel an Dynamik

– Perfekte Schalldämmung

– Bewohnbarkeit hinten

– Feste Rücksitze

Technisches Datenblatt zum Volvo XC90 T8 AWD

Kaufen

Getestete Version: 105.000 € (Ultra Finish)

Ab: 97.500 €

Durchschnittsverbrauch des Herstellers/Testdurchschnitt (l/100).

km): 1,2-1,3/6,1

Elektrische Reichweite (km): 68 bis 71

CO2/Bonus: 30-33/0

Steuerleistung: 20 PS

Herstellungsland: Schweden

VORGESCHLAGENES REICHWEITE

Plug-in-Hybrid: 455 PS, von 97.500 bis 105.000 Euro

Zum Fahren

Motor: 4 Zylinder, 16 Ventile, Turbo + Kompressor, Benzindirekteinspritzung, Stop & Start, 1.969 cm³, DPF + Permanentmagnet-Synchron-Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterie, 18,8 kWh

Getriebe: Allrad, 8-Gang-Automatik

Leistung (PS bei U/min): 310 PS bei 6.000 + 145 PS (elektrisch), 455 PS kumulativ

Drehmoment (Nm bei U/min): 400 bis 3.800 + 309 (elektrisch)

Gewicht (kg): 2.297

Länge.xBreite.xHöhe. (m): 4,95 x 1,92 x 1,77

Radstand (m): 2,98

Drehdurchmesser: 11,9/12,1

Tank: 71 Liter

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 180 (140 elektrisch)

0-100 km/h: 5”4

Standardbereifung: 275/40 R 21

Testreifen: Pirelli Scorpion Winter 2 (275/35 R 22)

Live

7/5/2 Brustumfang (l): 262/640/1.816

EMPFOHLENE OPTIONEN

Rückwärtsgerichteter Kindersitz (1.045 €)

360°-Kamera (760 €)

Pneumatische Dämpfung (2.450 €)

Massage der Vordersitze (780 €)

Belüftetes Nappaleder (2.200 €)

Träger + Dachbox (1.290 €)

Bowers & Wilkins Hi-Fi 1.410 W, 19 PS (2.910 €)

Optionale Bemalung (1.150 €)

22-Zoll-Aluminiumfelgen (960 €)

Hauptkonkurrenten

Audi Q7 55 TFSi, 394 PS, ab 97.170 €

BMW X5 xDrive 50e, 489 PS, ab 105.150 €

Jaguar F-Pace P400e, 404 PS, ab 84.800 €

Lexus RX 500h, 371 PS, ab 99.200 €

Mercedes GLE 400e EQ, 381 PS, ab 99.300 €

Range Rover 3.0 P460e, 460 PS, ab 147.500 €