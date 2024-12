Was erwartet Teslas Jahresendupdate?

Wie jedes Jahr bietet Tesla allen Besitzern ein Update für die Feiertage an. Kompatibilität mit der Apple Watch, Einstellung des Akkuladestands bei Ankunft, Querverkehrswarnung hinten … Entdecken Sie alles, was das Update bringt.



Weihnachten rückt näher und Tesla nutzt daher die Gelegenheit, um sein traditionelles Weihnachts-Update zum Jahresende bereitzustellen. Dieses kostenlose Upgrade wird allen Tesla-Besitzern mithilfe der OTA-Technologie (Over The Air) bereitgestellt, ohne dass eine Werkstatt aufgesucht werden muss.

In seinem Sack brachte der Tesla-Weihnachtsmann viele Geschenke mit. Darunter die Möglichkeit, über Ihre Apple Watch mit Ihrem Tesla zu interagieren. Diese neue Funktion betrifft nur einen Teil der Tesla-Besitzer, die eine Apple Connected Watch besitzen, schien aber bereits seit mehreren Monaten erwartet zu werden. Von nun an ist die Tesla-App mit der vernetzten Uhr kompatibel und ermöglicht es Ihnen, das Fahrzeug zu ver- und entriegeln, es zu starten, die Klimaanlage einzuschalten, den vorderen Kofferraum zu öffnen oder sogar den Ladezustand zu erfahren. Besitzer vernetzter Uhren mit Android oder Wear OS scheinen derzeit nicht betroffen zu sein.

Ein intelligenterer Planer

Der Routenplaner ist um eine Suchfunktion zur Schätzung der Umwegzeit erweitert. Bildnachweis – Motornews

Eine weitere Funktion, auf die Benutzer schon seit einiger Zeit warten, ist die Möglichkeit, bei der Ankunft am Ziel einen Batteriestand einzustellen. Dank des integrierten Routenplaners können Tesla-Kunden jetzt einen Batterieprozentsatz wählen, den sie nicht unterschreiten möchten, beispielsweise wenn sie unterwegs sind und am Zielort keine Ladelösung haben. Der Zeitplaner passt sich an und bietet bei Bedarf frühere Stopps an, um den richtigen Batteriestand aufrechtzuerhalten.

Auch dieser Routenplaner wird mit der Einführung einer Standortsuchfunktion mit geschätzter Umleitungszeit weiterentwickelt. Wie bei anderen Navigationsanwendungen wie Waze oder Google Maps bietet das integrierte GPS von Tesla die Möglichkeit, entlang der Route nach einem interessanten Punkt zu suchen und die erforderliche Umwegzeit anzuzeigen. Tesla fügt außerdem eine Suchfunktion für den Parkplatz hinzu, der Ihrem Ziel oder einer Sehenswürdigkeit am nächsten liegt. Schließlich zeigt die Navigation auch eine Niederschlagskarte und das Wetter am Zielort direkt in der Oberfläche an.

Neue Warnungen und Fahrhilfen

Tesla fügt beim Rückwärtsfahren eine Querverkehrswarnung hinzu, die bei anderen Herstellern bereits üblich ist. Bildnachweis – Motornews

Das Update von Tesla bietet auch weitere interessante Funktionen, wie zum Beispiel die Querverkehrswarnung hinten. Beim Rückwärtsfahren kann der Tesla einen Alarm auslösen, um vor der Annäherung eines Fahrzeugs oder Fußgängers zu warnen. Darüber hinaus erfolgt eine akustische Warnung für den Fall, dass im Querverkehr ein Objekt erkannt wird, beispielsweise ein Fahrrad, das im toten Winkel ankommt, wenn der Fahrer seine Tür öffnen möchte. Beim neu gestalteten Model 3 schließlich schaltet der „Auto-Shift“-Modus bei einem Parkmanöver automatisch zwischen Rückwärts- und Vorwärtsgang um. Tesla gibt außerdem an, dass auch eine automatische Lautstärkereduzierung im Rückwärtsgang integriert sei, um Ablenkungen zu reduzieren.

Tesla fügt außerdem eine Funktion zum Speichern von Clips aus seinen Dashcam- und Sentinel-Modi auf seinem Telefon hinzu. Über die Tesla-App kann der Besitzer aufgezeichnete Videos speichern, bearbeiten und teilen. Bisher musste man zum Übertragen von Dateien auf einen Computer einen USB-Stick im Handschuhfach verwenden. Der kalifornische Hersteller integriert außerdem ein neues virtuelles Wartungslogbuch, mit dem Sie Wartungsempfehlungen auf dem zentralen Bildschirm verfolgen können.

Aber auch einige weniger wesentliche Funktionen

Teslas berühmtes Furzkissen kann nun ausgelöst werden, sobald jemand auf dem Sitz Platz nimmt. Bildnachweis – Motornews

Schließlich fügt der Hersteller, da Tesla das ist, was es ist, auch Funktionen hinzu, die weniger gefragt und nicht unbedingt sehr nützlich sind. Besitzer werden begeistert sein, ein neues Videospiel (Boomerang Fu) zum Warten während des Ladevorgangs, zwei neue Sound- und Lichtshows, die Anpassung des Avatars im Weihnachtsmann-Stil in einem Cybertruck oder sogar einen neuen Modus für die Aktivierung des Furzkissens zu entdecken sobald jemand auf dem Sitz sitzt.

Fotos: Motornews

Treten Sie Motornews auf WhatsApp bei, damit Sie keine Auto- und Zweirad-Neuigkeiten verpassen!