Wir haben es gewagt, den neuen Renault 4 in einen Alpine zu verwandeln: Entdecken Sie das Ergebnis mit unserem virtuellen Tool

Wenn Alpine sich die Freiheit genommen hat, den R5 umzugestalten, um dem A290 Leben einzuhauchen, warum sollte der neue R4 dann nicht die gleiche Vorzugsbehandlung genießen?



Ganz einfach, weil der neue elektrische 4L mit seinem jovialen Auftritt wirklich keine Chance auf eine sportliche Karriere hat. Dies ist eindeutig nicht seine Berufung, obwohl das Fahrwerk geschärft wurde und insbesondere die Mehrlenker-Hinterachse vom R5 und dem Alpine A290 übernommen wurde. Darüber hinaus wäre es nicht verwunderlich, wenn Renault diesem mutigen modernen 4L auch nur ein Esprit-Alpine-Finish vorenthalten würde, da dieser Ansatz irrelevant erscheint. Und so ist es wahrscheinlich auch besser.

Mehr Dauphine als Alpine

Ein Postulat, das Motornews nicht davon abhielt, sich vorzustellen, wie die Umwandlung des R4 E-Tech in ein vollwertiges Alpine-Modell aussehen könnte, das wir trotz der bevorstehenden Zuschreibung dieses Namens an einen Großen nennen SUV. Unsere Arbeit konzentrierte sich hauptsächlich auf die Modifikation des Bugs des 4L, insbesondere mit dem Wunsch, seine runde Optik zu teilen, um ihn dem ästhetischen Kanon der Berlinette näher zu bringen. Auch wenn man zugeben muss, dass das Endergebnis eher an einen Renault Dauphine als an einen Alpine A110 erinnert. Zögern Sie nicht, uns Ihre Meinung in Kommentaren mitzuteilen.

Es würde sehr leicht eine Elektromechanik mit 180 oder sogar 220 PS beherbergen.

Unter der Haube hätte dieser hypothetische Alpine A490 keine Probleme, die 180- und 220-PS-Motoren zu übernehmen, über die bereits das Stadtauto A290 verfügt, sofern der Renault 4 E-Tech auf derselben Plattform basiert. Denken Sie daran, dass alle diese Modelle, auch der Renault 5, ausschließlich von der Stromfee angetrieben werden.