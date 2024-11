Yamaha Y-AMT: der große technologische Durchbruch?

Der neue technologische Kampf des Motorrads wird an der Getriebefront ausgetragen. Yamaha setzt auf Kupplungsautomatisierung und entfernt die guten alten Hebel aus seinem MT-09 Roadster.



Wenn wir es getan hätten habe kürzlich die neueste Generation MT-09 getestetdas ist das neues Y-AMT-System was heute getestet wird. Wie Honda vor nicht allzu langer Zeit, mit der E-Clutchund so weiter BMW mit seiner ASA, Yamaha setzt auf Kupplungsautomatisierung und bringt uns mit Robotergetrieben und Lenkradwippen näher an das heran, was wir im Automobil schon lange finden.

Ein Automatikgetriebe, das das Leben einfacher macht?

Die Ergonomie des Systems ist sehr natürlich. Die beiden kleinen Auslöser unter dem linken Lenker sind zum Hochschalten mit dem Zeigefinger und zum Herunterschalten mit dem Daumen erreichbar. Auf der rechten Seite befindet sich ein weiterer Auslöser für den Wechsel zwischen automatischem und manuellem Getriebemodus. Ein Gerät, das diejenigen ansprechen wird, die mit einem Videokonsolen-Controller in der Hand aufgewachsen sind.

Mit dem Y-AMT wollte Yamaha die Modernitätskarte voll ausspielen, indem er dem MT-09 ein System aufpfropfte schlüssellosnormalerweise für die SP-Version reserviert. Sie müssen also nur den Drehknopf drehen, was einfacher zu handhaben ist als bei den Rollern der Marke, den vorderen Bremshebel greifen und den Anlasser betätigen, wie bei einem Roller. Sie können das Motorrad auch dann starten, wenn der erste Gang eingelegt ist. Dadurch ist es möglich, beim Parken am Hang die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten oder zu verhindern, dass ein Dieb durch Anschieben der Maschine wegfahren kann. Andernfalls drücken Sie einfach weiter mit dem Daumen auf das „-“, um den Leerlauf zu finden, der sich jetzt im ersten Gang befindet und nicht mehr zwischen dem 1. und 2. Gang hängt.

Testen Sie Hondas DCT der neuen Generation auf der Africa Twin Adventure Sport

Es ist Zeit zum Reiten. Ein einfacher Druck auf das „+“ und der erste Gang rastet mit dem traditionellen „Klonk“ ein. Auf dem Programm: mehr als 200 km auf der Autobahn, durch die Stadt und viele Bergstraßen mit etwas Regen. Yamaha hat das Y-AMT von Anfang an so konzipiert, dass es intuitiv zu bedienen ist, und Tester haben keine wirklichen Schwierigkeiten, sich an das System zu gewöhnen, selbst wenn sie bei jedem Neustart den Wunsch verspüren, die Fußgeschwindigkeit einzuschalten.

Im automatischen AT-Modus wie im MT ist das System für das Ohr unauffällig, viel weniger präsent als ein DCT und vor allem sanfter als ein klassischer Gangwechsel, was zugegebenermaßen auch von den drei Zylindern unterstützt wird, die ohnehin schon wenig vibrieren. Trotz allem bleibt uns das sinnliche Vergnügen erhalten, der Arbeit des Getriebes zu lauschen.

Ein automatischer Modus für jeden Tag

Im Automatikbetrieb (AT) verfügt das Motorrad über zwei Modi, D und D+ genannt. Die erste dient dem sehr flexiblen Fahren mit niedrigen Gangwechseln in der Drehzahl und sehr progressivem Herunterschalten. Der D+-Modus soll laut Yamaha dynamischer, „sportlicher“ sein, aber der Unterschied ist auch nicht riesig. Die Elektronik analysiert Ihre Drosselklappenöffnung und passt sich entsprechend an.

Nostalgisch für die 80er? Diese Yamaha ist für Sie gemacht

Je weiter Sie öffnen, desto mehr lässt das System den Motor hochdrehen. Beim Herunterschalten greift das Y-AMT auf die Motorbremsung ein, bevor ein Gang heruntergeschaltet wird. Um dies zu erreichen, können Sie die Gänge selbst wechseln, ohne den Automatikmodus auszuschalten. Doch insgesamt sind die Gangwechsel bei sportlicher Fahrt auf kurvigen Strecken noch nicht intelligent genug, um sich an den Rhythmus des Fahrers anzupassen.

Die Änderungen können unzeitgemäß erfolgen, manchmal während Sie sich in der Kurve befinden, da das Y-AMT nicht mit der Trägheitseinheit verbunden ist und daher nicht weiß, dass Sie sich mitten in einer Kurve befinden. Besser die Kontrolle behalten und in den „manuellen“ Modus wechseln, MT.

Der Einsatz eines Automatikgetriebes ist für Fahrten in der Stadt sehr komfortabel und erleichtert den Alltag. Es ist auch eine gute Möglichkeit, die Fahrt in entspanntem Tempo zu genießen.

Schneller Auslöser

Ein einfacher Druck auf den rechten Zeigefinger und die Änderung erfolgt sofort, sobald Sie das Gas loslassen. Anschließend nutzen Sie das Getriebe, indem Sie die Tasten „+“ und „-“ drücken, die Sie unter dem linken Griff steuern.

Wenn Sie beschleunigen, ist es sehr sanft, und das System verursacht keinen Kupplungsschlupf und weicht ein Getriebe ab, das bekanntermaßen etwas hart ist. Darüber hinaus werden wir tendenziell häufiger und härter herunterschalten und so die Drehzahlen des CP3 besser ausnutzen. An roten Ampeln verschafft Ihnen das Y-AMT einen Vorteil gegenüber vielen Fahrern, die gezwungen sind, den mittlerweile veralteten Kupplungshebel zu verwenden.

Beim Angriff verwenden wir Auslöser wie bei Forza Horyzon oder Call of Duty. Das System ist schnell, sehr schnell, um genau zu sein 0,1 Sekunden. Keine Latenzzeit, der Y-AMT ist so flüssig wie ein guter Quickshifter der neuesten Generation. Der ruhende Fuß sollte es Ihnen auch ermöglichen, eine bessere Fahrposition einzunehmen, dies gilt jedoch insbesondere für Anfänger, die weniger komplizierte Handhabung haben, da sie alles in Reichweite haben. Erinnern wir uns nebenbei daran, dass der MT-09 für A2-Genehmigungen zugänglich ist.

Wenn wir einen Fehler im System finden müssen, geschieht dies mit der Spitze des linken Daumens. Bei manchen Händen wird es notwendig sein, die Position der berühmten „Klemme“, die den Lenker hält, zu überprüfen, um darauf zugreifen zu können, was bei Kurvensequenzen nicht unbedingt eine gute Sache ist. Sie können jedoch herunterschalten, indem Sie mit der Außenseite des Zeigefingers den +-Auslöser in die andere Richtung drücken und so herunterschalten. Aber es hängt wirklich vom Fahrer ab.

Es auszuprobieren bedeutet, es zu übernehmen?

Stecken fest zwischen einem DCT und a E-KupplungDer Y-AMT bietet eine originelle Lösung für automatisierte Getriebe. Das System ist bereits ausgereift, ebenso wie der Motorradmarkt, der bereit scheint, die Hebel zu vergessen. Tatsächlich schätzt Yamaha, dass diese Art von Robotergetriebe den Umsatz um 50 % steigert. Auch Honda kann diese Theorie bestätigen und verkauft mehr als 60 % seiner Africa Twin Adventure Sport mit DCT. Darüber hinaus wird der Grand Trail nur noch mit diesem System in Frankreich verkauft.

Für Yamaha wird das Robotergetriebe ab 2025 eine Option für mehrere Motorräder seiner Produktpalette sein. Und wir können es kaum erwarten, es zu sehen der Tracer 9 GT+ Trailauf dem die Assoziation ideal erscheint.

Dieses Y-AMT-System ist daher ein Argument dafür, ein neues Publikum anzulocken, das an Konsolensteuerungen oder die Verwendung von Autos mit Automatikgetriebe gewöhnt ist.

Auf der MT-09, Der Charakter des Roadsters wird nicht verzerrt und er schafft es immer noch, aus Wheelies herauszukommen, jedoch ohne plötzliche Schläge.

Unsere Meinung

Ein System, das das Leben vereinfacht und den Fahrspaß in keiner Weise trübt. Eine interessante Option, zumal sie nur rund 500 Euro mehr kostet. Und zu diesem Preis wird Keyless angeboten.

Wir lieben

Systemflüssigkeit

Vielseitig einsetzbar

Angemessener Preis

Wir mögen weniger

Sehr kluger Automodus

Auslöser mit dem Daumen nicht immer erreichbar

Geringer Mehrwert im Vergleich zu einem Schalthebel

Technische Eigenschaften Hubraum: 890 cm3

Motor: Drei Zylinder, Doppel-DOHC, 4 Ventile

Leistung: 119 PS bei 10.000 U/min

Drehmoment: 93 Nm bei 7.000 U/min

Stromversorgung: Elektronische Einspritzung

Sekundärübertragung: per Kette

Radstand: 1.430 mm

Rahmen: Stahl-Diamant-Typ

Gabel: Inverted KYB, Ø 41 mm, Durchfluss 130 mm, verstellbar

Stoßdämpfer: KYB-Stoßdämpfer, -117 mm Federweg, einstellbar

Vorderradbremse: Doppelscheibe Ø 298 mm, Advics 4-Kolben-Radialsättel, ABS

Hinterradbremse: Einzelscheibe Ø 245 mm, 2-Kolben-Bremssattel, ABS

Vorderreifen: 120/70 ZR17

Hinterreifen: 180/55 ZR17

Bodenfreiheit: 140 mm

Sattelhöhe: 825 mm

Betriebsgewicht: 195,8 kg