Zeekr stellt mit dem 7X sein drittes in Europa verkauftes Modell vor

Der chinesisch-schwedische Hersteller stellt ein neues Elektro-SUV vor, das sein drittes Modell sein wird, das in Europa verkauft wird. Die Ankunft in Frankreich ist für die erste Hälfte des Jahres 2025 geplant.



Der in bestimmten europäischen Ländern wie Schweden, Norwegen oder den Niederlanden bereits etablierte Hersteller Zeekr muss in der ersten Hälfte des Jahres 2025 offiziell in Frankreich starten. Das Angebot umfasst bereits zwei andernorts vermarktete Modelle, den Stadt-SUV, während ein drittes Modell gerade erst erschienen ist für Europa enthüllt.

Dies ist der Zeekr 7X, ein imposanterer SUV (4,79 m lang und 1,65 m hoch) und immer noch 100 % elektrisch. In der Größe ähnelt der 7X dem Audi Q6 e-tron, dem BYD Seal-U oder dem Peugeot E-5008, kann aber im Gegensatz zu letzterem nur fünf Passagiere befördern. Nach Ansicht der Marke handelt es sich hierbei um ein eher premiumorientiertes Modell mit High-End-Diensten und „ultraschnellem“ Laden. Was wir zu gegebener Zeit unbedingt testen werden.

Stilistisch übernimmt der Zeekr 7X bestimmte Merkmale anderer Modelle der Reihe, wie bündige Türgriffe, zweifarbige Karosserie und geformte Linien. Andererseits zeichnet sich der SUV durch eine neue Identität an der Front aus, mit sehr dünnen und horizontalen Scheinwerfern, die durch eine schwarz lackierte Leiste im Ferrari 12Cilindri-Stil hervorgehoben werden. Dieser lackierte Streifen setzt sich fort, nachdem der Radkasten zweimal gegraben wurde. Am Heck verfügt das Modell über ein sehr dünnes Lichtband, während das abfallende Dach mit einer stark geneigten Heckscheibe abschließt.

Eine Hütte am Puls der Zeit

An Bord ist der Zeekr völlig auf der Höhe der Zeit: Das Armaturenbrett ist so weit wie möglich vereinfacht und verfügt über einen großen 16-Zoll-Touchscreen in der Mitte, digitale Anzeigen werden durch ein großes Head-up-Display mit Augmented Reality unterstützt oder sogar ein teilweiser Stauraum dank eines Overhead-Systems Mittelkonsole mit integrierter induktiver Lademöglichkeit für Smartphones. Dank eines Radstands von 2,90 m und einer speziellen elektrischen Plattform, die Platz auf Bodenhöhe schafft, ist das Platzangebot im Fond großzügig. Der Kofferraum fasst laut Marke hinten 539 Liter, während unter der Fronthaube ein „Frunk“ von 66 Litern untergebracht ist.

Wir sehen uns Anfang 2025

Basiert auf der SEA-Plattform, die mit der von Zeekr identisch ist Die Premium-Version verfügt über eine 75-kWh-LFP-Batterie, während die Modelle Long Range und Performance über eine NMC-Batterie mit einer Kapazität von 100 kWh verfügen. Als Reichweite werden je nach Ausführung zwischen 480 km und 615 km angegeben, bei einer Ladeleistung von bis zu 480 kW an einem geeigneten Terminal. Heutzutage gibt es immer noch wenige von ihnen, die ein solches Niveau erreichen, und Zeekr erwähnt eher eine Aufladung von 10 bis 80 % in 13 bis 16 Minuten an einem 360-kW-Terminal. Beachten Sie, dass die Marke automatisch ein 22-kW-AC-Ladegerät bereitstellt, im Gegensatz zu den meisten Marken, die standardmäßig 11 kW bevorzugen.

Der Zeekr 7X wird derzeit in Norwegen, den Niederlanden und Schweden vermarktet und wird während der offiziellen Einführung der Marke im ersten Halbjahr 2025 in Frankreich eintreffen. Derzeit sind uns die geplanten Preisniveaus noch nicht bekannt.

