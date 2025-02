Zhou Guanyu wird 2025 offizieller Ferrari-Reservefahrer mit Giovinazzi

Es hat einige Tage gedauert, aber nun ist es offiziell: Zhou wird Teil von Ferrari!

Nach drei Saisons in der Formel 1 mit Sauber wechselt Guanyu Zhou zu Ferrari. Der chinesische Rennfahrer, der im Jahr 2025 ohne Platz im Cockpit dasteht, wurde als offizieller Reservfahrer neben Antonio Giovinazzi bei der Scuderia bestätigt. Diese Rückkehr nach Maranello hat für Zhou eine besondere Bedeutung, da er von 2015 bis 2018 Teil der Ferrari-Fahrerakademie war, bevor er seinen Weg in die Formel 1 fortsetzte. Mit 68 durchgeführten Grand Prix und 16 erlangten Punkten wird der aus Shanghai stammende Fahrer seine Erfahrungen und sein Wissen in das Team einbringen, um Charles Leclerc und Carlos Sainz in der kommenden Saison zu unterstützen.

Zhou und Giovinazzi

Dieser Vertragsabschluss ist Teil eines allgemeinen Trends, bei dem Rennställe versuchen, sich mit erfahrenen Reservisten zu verstärken. Gleichzeitig wird Valtteri Bottas, sein ehemaliger Teamkollege bei Sauber, eine ähnliche Position bei Mercedes einnehmen. Für Zhou könnte diese Rolle bei Ferrari eine wertvolle Möglichkeit sein, in der Formel 1 präsent zu bleiben und eventuell in der Zukunft eine Rückkehr als Stammfahrer anzustreben. In der Zwischenzeit wird er zur Entwicklung des Fahrzeugs beitragen und sich bereit halten, falls sich eine Chance im Renneinsatz ergibt.

Wir heißen Zhou Guanyu herzlich zurück in der Ferrari-Familie, wo er nun an der Seite von Antonio Giovinazzi als offizieller Reservfahrer tätig sein wird! Zhou war von 2015 bis 2018 vier Jahre in der Scuderia Ferrari Driver Academy aktiv und wird die Rolle des Reservfahrers in der Saison 2025 mit Antonio teilen. pic.twitter.com/54oll5ujm7 – Scuderia Ferrari HP (@Scuderiaferrai) 5. Februar 2025