Zukünftige ds n ° 3 (2027): Die Gewinnformel, um sich mit Erfolg wieder zu verbinden?

Das Premium -Unternehmen ist unzufrieden mit den Handelsergebnissen seines SUV und plant, für sein Einstiegsmodell in ein reines Stadtauto -Format zurückzukehren.



Dass es weit entfernt ist, als der MotornewsS 3 der ersten Generation DS 3 (2009-2019) auf dem europäischen Markt im Durchschnitt rund 50.000 Exemplare pro Jahr floss. Sehr schlecht brachte ihn, um sein Format während der Verabschiedung von Staffeln im Jahr 2019 zu ändern, um sich in SUV zu verwandeln. Eine Kategorie, die zu dieser Zeit bereits sehr beliebt ist, die wahrscheinlich noch bessere Umsatzzahlen erhöhte. Leider führt dies zu einem der größten Industrieversagen in den letzten Jahren, dank von etwas mehr als 10.000 Exemplaren, die im Jahr 2023 in Europa in Europa gefunden wurden, während zwischen Januar und Oktober 2024 der Umsatz um 25% zurückging, um 6.249 Einheiten zu sammeln.

Poissy in Suspension?

Aufführungen, die die Mitarbeiter der Poissy Factory in Ile de France wahrscheinlich besorgen, wo derzeit der SUV DS 3 (Ex-Crossback) zusammengestellt wird. Wenn sein Alter Ego -Baded Opel erfolgreicher ist, beschuldigte der Mokka immer noch einen Umsatzrückgang von 27% zwischen Januar und Oktober 2024 in Europa. Der Deutsche hofft jedoch, in den kommenden Monaten den Kopf zu erhöhen, dank der frischen Wind, die in den letzten Wochen mit dem Facelifting gebracht wurde. Leider nach unseren Kollegen von ArgusDer Ersatz für den DS 3 könnte Gegenstand einer Verlagerung seiner Produktion von 2027 sein. Infolgedessen was ist mit der Nachhaltigkeit des Poissy -Standorts, wenn dieser in Zukunft nur die Produktion des Opel Mokka sicherstellen sollte?

Klon von 208 und Corsa?

Immer noch nach ArgusSTELLANTIS würde sich die Ankunft von DS Nr. 3 neben dem zukünftigen Peugeot 208 und Opel Corsa auf der Montagekette von Zaragoza in Spanien vorstellen. Ein ausreichender Hinweis, um uns in der Idee zu verstärken, dass der schicke Urban sein SUV -Format aufgeben würde, um sich über diesen, klassischeren, französischen und deutschen Cousins ​​zu keiligen. Sie würde somit alle Chancen auf ihre Seite setzen, sich wieder mit dem Erfolg ihrer Großmutter zu verbinden, geboren unter dem Citroën -Label, das zu Beginn der 2010er Jahre geboren wurde, bevor DS 2014 selbst eine Marke wurde Um zum Rennen gegen die Mini -Luke zurückzukehren, ist sein schwerwiegendster Rivale.

Mini -Format

Eine Engländerin, mit der DS Nr. 3 ausschließlich 5 Türen sowie 100% der elektrischen Mechanik ausschließlich einer Architektur widerspricht. Antwort innerhalb weniger als drei Jahre während seiner offiziellen Offenbarung.