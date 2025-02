Zukünftige Mitsubishi Grandis: Unterschied zum Renault Symbioz entdecken

Während Mitsubishi die ersten Teaser für sein bald erscheinendes SUV veröffentlicht hat, präsentiert Motornews die Konturen dieses Modells exklusiv.

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, lieben wir es bei Motornews, die ersten Andeutungen von Automobilherstellern ans Licht zu bringen, insbesondere mithilfe unserer eigenen Illustrationen, die versuchen, die Realität so nah wie möglich einzufangen, auch wenn es hin und wieder Glück erfordert. Industriefirmen im Automobilsektor scheinen unsere Aufgabe durch stark getarnte Prototypen, die sich in der Testphase befinden, zu erschweren. So spielt das Leben, meine liebe Lucette!

In Bezug auf das zukünftige SUV von Mitsubishi war es relativ leicht, Informationen zu sammeln, um eine möglichst genaue Illustration des Modells zu präsentieren, das im kommenden Sommer offiziell vorgestellt wird. Einerseits, da der erste Teaser, der im letzten Herbst veröffentlicht wurde, einige Fahrzeuge zum Nutzen seines japanischen Pendants enthüllte. So wurde beispielsweise der Clio Colt eingeführt, bevor der Captur als ASX enthüllt wurde, während das malerische E-Tech gegen Ende des Jahres ebenfalls die Reihen des Unternehmens mit den drei Diamanten stärkt.

Eine vertraute Erscheinung

Derzeit haben wir den endgültigen Namen des Klons des Symbioz erfahren. Mitsubishi hat sich für den Namen Grandis entschieden, der auf einen sehr großen Minivan verweist, der von 2003 bis 2011 verkauft wurde und ein durchaus inspirierendes Design hatte. Es ist erwähnenswert, dass es sich dabei lediglich um eine verlängerte Version des Captur handelt. Im Detail werden die Japaner den Großteil der Innen- und Außengestaltung des französischen Originals beibehalten und sich lediglich an der Frontpartie sowie dem spezifischen Heck erkennen lassen, während das Armaturenbrett sicherlich die charakteristischen drei Diamanten präsentieren wird.