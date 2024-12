Zukünftige Volkswagen: alle Neuheiten, die im Jahr 2025 erwartet werden

Trotz der Umwälzungen im gesellschaftlichen Bereich verspricht Volkswagen für 2025 einen substanziellen Produktplan.



Wie der Seat Ibiza bereitet sich auch der Polo darauf vor, seinen Lebenszyklus zu verlängern, um ein thermisches Angebot aufrechtzuerhalten und den Übergang vor der Umstellung des Stadtautosegments auf 100 % elektrische Motoren sicherzustellen. So sollte die „Ant“ Bug und Heck leicht weiterentwickeln, ohne dabei die Modernisierung des Armaturenbretts zu vergessen. Wir können darauf wetten, dass das Unternehmen ein besonderes Interesse an der Hybridisierung seiner Motoren haben wird, um seinen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Eine Eigenschaft, die ihm im Moment schmerzlich fehlt. Leider besteht derzeit die Befürchtung, dass die GTI-Variante gänzlich abgeschafft werden könnte.

Mehr in den IDs

Tatsächlich wird das sportliche Abzeichen wahrscheinlich das Vorrecht des zukünftigen ID.2 werden, aber nicht vor 2026. Zuvor wird er die Konturen seiner klassischen, 100 % elektrischen Baureihe auf Basis der neuen MEB-Entry-Plattform enthüllen, die sich von anderen Modellen abheben wird montiert auf der MEB-Basis (ID.3, ID.4 usw.) durch seinen Frontantrieb. Getreu dem im Frühjahr 2023 vorgestellten Showcar wird er auf rund 4,05 m ausfahren und verspricht dank eines großzügigen Radstands von 2,60 m sowie eines Kofferraumvolumens von nahezu 500 l eine Optimierung des Platzangebots an Bord. Ihm werden zwei Batteriekapazitäten zugeteilt (38 und 56 kWh), um bis zu 450 km WLTP zurückzulegen, während die großzügigste davon eine maximale Ladeleistung von 125 kW verspricht, um 10 bis 80 % davon zurückzugewinnen Aufladen in nur 20 Minuten.

Ein bürgerlicherer Taigo

In der SUV-Familie wurde kürzlich ein gewisser Volkswagen Nivus einem Mid-Care-Facelift unterzogen. Wenn Ihnen dieser Name nichts sagt, ist es einfach der, der unserem Taigo auf lateinamerikanischen Märkten gegeben wurde. Bedeutende Stiländerungen, von denen die europäische Version in den kommenden Monaten logischerweise profitieren wird, indem sie die Konturen ihrer Augen neu definieren, die jetzt durch eine LED verbunden sind, die das zentrale Logo überlappt und einen viel dünneren Kühlergrill als zuvor überblickt, um einen Kontrast zum Anstieg der Luft zu bilden Aufnahme innerhalb des neuen Schildes, wie die jüngsten Produktionen der Marke.

Die Rückkehr des Bestsellers

Bei seinem großen Bruder T-Roc handelt es sich im Laufe des Jahres 2025 um eine völlig neue Generation. Der europäische Bestseller, der bisher über eine relativ rustikale Technologiebasis verfügt, wird endlich auf die dafür vorgesehene MQB-Evo-Basis setzen symbolträchtigsten Kompaktmodelle des Volkswagen-Konzerns (Golf, Audi A3, Skoda Octavia). Dieser technologische Durchbruch macht ihn für eine Vielzahl von Hybridisierungsstufen geeignet, darunter mehrere wiederaufladbare, die eine WLTP-Autonomie von mehr als 100 km garantieren.

Der 7-Sitzer „Tiguan“ nimmt Einzug

Schließlich wird das 7-Sitzer-Pendant des Tiguan, jetzt Tayron genannt, seine kommerzielle Karriere im Frühjahr beginnen, nachdem es im vergangenen Oktober auf dem Pariser Autosalon seine ersten Schritte unternommen hatte. Er ist 6 cm länger als der Tiguan Allspace, den er ersetzt, und entspricht nun der Größe des Peugeot 5008 mit 4,79 m.