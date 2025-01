Zukünftiger Audi Q3 Sportback (2026): Coupé-Version kommt nach Kompakt-SUV 2025

Während der neueste Kompakt-SUV im Jahr 2025 zügig seine Kombi-Form vorstellen wird, wird es nicht lange dauern, bis das Coupé-Modell dieser neuen Q3-Serie Fahrt aufnimmt.

Es gehört mittlerweile zur Tradition der deutschen Premium-Marken Audi, BMW und Mercedes, dass jede SUV-Baureihe eine Variante mit coupéhaftem Design bereithält. Diese Entwicklung wurde von BMW angestoßen. Auch wenn diese Bauweise aufgrund der markanten Dachneigung einige Einschränkungen hinsichtlich des Raumangebots mit sich bringt, bietet sie den Vorteil, die Aerodynamik zu optimieren, indem sie Turbulenzen am Heck des Fahrzeugs verringert. So hat zum Beispiel Tesla dieses Prinzip ausschließlich für die Entwicklung seiner Crossover-Modelle Y und X genutzt.

Verwandt mit dem Volkswagen Tiguan…

In naher Zukunft wird Audi dieses Duo im Zuge der Auffrischung der bestehenden Q3-Produktfamilie, die 2018 in der Kombi-Version eingeführt wurde, erneuern, gefolgt von dem Sportback-Modell im darauffolgenden Jahr. Dieser Zeitrahmen wird mit Sicherheit von der dritten Generation des Kompakt-SUV eingehalten, da die erste Generation in der zweiten Jahreshälfte 2025 auf den Markt kommen soll, während das kleinere Modell für 2026 eingeplant ist. Sobald diese Modelle mit den vier Ringen auf eine schlanke Form umschwenken, wird sie an die des Volkswagen Tiguan angelehnt sein.

…und auch von Cupra Terramar

Die neuen Q3-Modelle werden auch viele technische Elemente eines spanischen Modells übernehmen, da sie ihre Produktionsstätte in Györ, Ungarn, mit dem brandneuen Cupra Terramar teilen. Dies ist ein frisches Modell innerhalb des Volkswagen-Konzerns, das die Premium-Eigenschaften der Deutschen nutzen möchte, um sein Image als leidenschaftlicher Automobilhersteller zu fördern. Zwar ist der Katalane gegenwärtig nicht besser als die Technologie des Volkswagen Tiguan, dessen effizienter Plug-in-Hybrid-Vierzylinder eine Leistung von 272 PS bietet. Das allein genügt jedoch nicht, um im Wettbewerb herauszustechen, sobald das Licht auf Grün springt…

Eine Coupé-Form als Hommage an die künftige RQ-Q3-Variante

Diese Antriebseinheiten werden zweifellos auch im „Mainstream“-Segment der Q3-Baureihe verfügbar sein, doch wir erwarten mit Sicherheit eine Portion Stolz von Audi, um eine Verbindung zum aktuellen RS Q3 zu zeigen, dessen 5-Zylinder-Triebwerk 400 PS leistet. Es gibt kaum einen Grund für die Einführung der Sportback-Variante, die in der Länge im Vergleich zum konventionellen Q3 um einige Zentimeter zunehmen soll. Während das derzeitige Coupé 4,50 Meter misst, könnte der neue Vertreter sogar die 4,52 Meter des Cousins Cupra Terramar übertreffen.