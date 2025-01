Zukünftiger Citroën 2CV: Chevrons prüft Machbarkeit des ikonischen Modells

Citroën könnte in naher Zukunft sein legendäres Allrad-Modell neu lancieren. Zuvor möchte die französische Automarke die Realisierbarkeit eines solchen Vorhabens überprüfen.

Seit der offiziellen Markteinführung des neuen Citroën ë-C3 wird in dem begleitenden Werbeslogan laut verkündet: „Die Revolution ist im Gange“. Dies ist vor dem Hintergrund des vergleichsweise günstigen Preises seines vollständig elektrischen Antriebsstrangs zu verstehen, der für 19.300 Euro erhältlich ist, sofern die Käufer von der maximalen Umweltprämie Gebrauch machen, die der Staat bereitstellt. Obwohl man von einer „Revolution“ spricht, hat die REVOLTe bisher noch nicht stattgefunden, was in starkem Gegensatz zu den Erwartungen des gleichnamigen Konzeptfahrzeugs steht, das 2009 auf der Frankfurter Automobilausstellung präsentiert wurde und ein theoretisches Comeback des berühmten 2CV anstrebte.

Folgt Citroën dem Beispiel von Renault?

Fünfzehn Jahre nach diesen ambitionierten Plänen ist Citroën noch nicht in der Lage, das Wiederbelebungsprojekt umzusetzen. Die aktuelle Euphorie um die neuen Renault-Modelle 4 und 5 hat jedoch anscheinend die Entscheidungsträger von Citroën beeinflusst. Laut unseren britischen Kollegen von Trainer gibt es bereits „erste Entwürfe für einen Nachfolger des 2CV“, bestätigt von einer hochrangigen Quelle, obwohl sich das Projekt noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.

Setzt Citroën auf den Twingo?

Wie viele andere Marken des Stellantis-Konzerns hatte Citroën in der Vergangenheit Vorbehalte gegenüber der Rückkehr eines kleinen Stadtautos, das unter 4 Metern lang ist, und hielt die Rentabilität eines solchen Projekts für fraglich. Mit der Einführung des neuen Renault Twingo, der nahezu 3,80 Meter lang ist, scheint sich die Perspektive jedoch geändert zu haben, ebenso wie der Erfolg des Ami, seines straßenzugelassenen Elektrofahrzeugs ohne Führerschein.

Auf der Suche nach grünes Licht

Laut Trainer wollte Designer Pierre Leclercq diese Neuigkeiten nicht bestätigen, erklärte jedoch, dass Citroën den Retro-Designs „nicht die Tür verschlossen“ habe. Das Facelift des Citroën Ami auf dem Pariser Autosalon 2024 verdeutlichte diesen Trend mit schräg angeordneten Scheinwerfern, die im Stil des klassischen … 2CV gehalten sind. Sollte ein solches Projekt tatsächlich zur Realität werden, können wir spekulieren, dass Citroën es bald in Form eines Konzeptfahrzeugs präsentieren würde. Die Geschichte wird weitergehen.