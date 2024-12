Zukünftiger Citroën C4 (2027): Welche Optionen stehen den Chevrons zur Verfügung, um den aktuellen Kompaktwagen zu ersetzen?

Könnte die Limousine bis 2027 einfach zugunsten eines SUV ausgemustert werden?



Seit letztem Sommer kursieren Gerüchte darüber, wie Citroën den C4 bis 2027 ablösen will, während die aktuelle Generation den Restyling-Prozess gerade erst durchlaufen hat. Unter diesen Gerüchten erwähnen einige Medien die Umwandlung des mutigen Kompakten in einen SUV, der aus dem 2022 vorgestellten Oli-Konzeptauto abgeleitet wurde. Während letzteres auf 4,20 m verlängert wurde, könnte das Serienmodell noch 10 cm länger sein, um näher zu kommen auf die Größe des Dacia Duster (4,34 m).

Oli sei derjenige, der schlecht darüber denkt

Nur dass es im Citroën-Programm bereits einen SUV dieser Art gibt, obwohl er über 4,39 m lang ist. Dabei handelt es sich um den neuen C3 Aircross, der sich dank einer Längenzunahme von 23 cm im Vergleich zum Vorgänger um 38 cm von seiner kleinen Schwester C3 (4,01 m) unterscheidet. Eine echte Lücke, die die Chevrons in Zukunft mit einem echten Stadt-SUV füllen müssen, etwa … 4,20 m lang, die von Oli gezeigte Größe. Daher ist es in diesem Segment wahrscheinlicher, dass die vor zwei Jahren vorgestellte Studie in Serie umgesetzt wird.

Ein C4 in tollem Zustand

Von da an setzt Motornews stattdessen darauf, dass Citroën seinen kompakten C4 … durch einen Kompaktwagen ersetzen wird, trotz der wachsenden Ernüchterung gegenüber dieser Art von Architektur. Einerseits, weil das aktuelle Modell trotz seiner vierjährigen Karriere immer noch sehr erfolgreich ist und der Umsatz zwischen Januar und Oktober 2024 gegenüber 2023 auf dem europäischen Markt um 6 % stieg. Mit 53.578 verkauften Einheiten in den ersten zehn Monaten des Jahres hat er den Mut, den Absatz des C5 Aircross SUV (34.525 Einheiten) bei weitem zu übertreffen, was einem Rückgang von 26 % entspricht. Ohne zu vergessen, dass die Leistungen des Kompaktmodells zu denen der erweiterten Version namens C4 X hinzukommen, die im gleichen Zeitraum 8.859 Mal verkauft wurde.

Ja, aber auf welcher technologischen Plattform?

Insgesamt 62.437 Exemplare, die einige im Vergleich zu den Werten seiner Cousins ​​Opel Astra (70.761 Exemplare) und Peugeot 308 (78.310 Exemplare) für unzureichend halten werden. Bedenken Sie jedoch, dass letztere im Gegensatz zum Citroën von Kombi-Varianten profitieren. Letztendlich ein sehr ehrenvolles Ergebnis für diesen C4, auf den Citroën in Zukunft zu Unrecht verzichten würde. Es bleibt abzuwarten, ob die Ingenieure die technische Basis des Peugeot 208 und des Opel Corsa erweitert beibehalten, um die Preise einzudämmen, oder ob sie ihr die Unterseite der nächsten Generationen von 308 und Astra zuordnen. Ein wahrscheinlicher Technologiesprung, denn Citroën wird seinen künftigen C5 Aircross (2025) von der STLA Medium-Plattform profitieren lassen, die bisher dem Peugeot 3008, dem Opel Grandland und sogar dem DS N°8 vorbehalten war. Antwort bis 2027.