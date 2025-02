Zukünftiger Dacia Sandero 2026: Geplante Designänderungen und Hybridantrieb

Fünf Jahre nach ihrer Markteinführung steht die aktuelle Generation bereit, um von einer frischen, jugendlichen und stilistischen Aufwertung zu profitieren.

Innerhalb der Renault Gruppe haben die letzten Modelle des Clio und Sandero einen signifikanten Eindruck hinterlassen. Der Clio wurde 2019 überarbeitet, während die Sandero 2020 ihren Verkaufsstart hatte. Im Sommer 2023 hatte das Sandero-Modell jedoch noch keine Chance zur Auffrischung erhalten. Dabei wurde es bereits 2022 aktualisiert, als es einen neuen Kühlergrill mit dem neu gestalteten Markenzeichen präsentierte, gleichzeitig mit der gesamten Modellpalette.

Ein frischer Auftritt

Bis Ende 2025 wird das rumänische Modell schließlich mehr aus der Saga der Neuheiten herausstechen und die Aufhebung der Stagnation in Bezug auf den Clio anpeilen, der bereits in wenigen Monaten in seiner sechsten Generation erscheinen wird. Das Design des Sandero wird lediglich durch subtile Änderungen aufgefrischt, welche die Konturen des Kühlergrills anpassen. Möglicherweise werden dabei helle Quadrate als neue visuelle Signaturen eingeführt, wobei dies nur eine Vermutung bleibt. Dieses quadratische Element könnte ebenfalls in die Gestaltung des Lufteinlasses integriert werden, der mit klareren Linien aufgefrischt wird.

Wird es endlich hybridisiert?

Wir erwarten auch die Einführung neuer Felgen, während das Modell zusätzlich von einem überarbeiteten Stoßfänger profitieren wird, der mit neuen Tagfahrlichtern in modernem Design ausgestattet ist. Eine Umgestaltung, die auch Farben und Materialien in der Innenausstattung betrifft, wird realisiert, ebenso wie eine Aktualisierung des Infotainmentsystems sowie des Armaturenbretts, welche derzeit nicht finalisiert wurde. Zu guter Letzt könnten auch neue Motoren unter der Haube angeboten werden, darunter eine Hybridvariante mit 155 PS, die erst kürzlich im Bigster vorgestellt wurde und auch in der kommenden Clio-Generation erwartet wird. Damit würde der Sandero erstmals von einer gewissen Elektrifizierung profitieren, was bislang nicht der Fall war.