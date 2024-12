Zukünftiger DS N°7 (2026): Wir haben uns den Ersatz für den DS 7 Crossback auf Basis des neuen DS N°8 vorgestellt

Testen Sie unser virtuelles Tool, um herauszufinden, wie sich der nächste SUV der DS-Familie vom neuen höhergelegten Coupé unterscheiden soll.



Während in der DS-Familie der Preis des meistverkauften Modells lange Zeit von der ersten Generation des 2009 von Citroën geborenen DS 3 gehalten wurde, ist dieser Titel seit einigen Jahren an den DS 7 (Crossback bis 2022) zurückgekehrt. Obwohl seine Karriere bereits sieben Jahre alt ist, hat er den Mut, in den ersten 10 Monaten des Jahres 2024 fast so viel (15.484 Exemplare) zu verkaufen wie der DS 3 und der DS 4 (16.045 Exemplare). Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 sanken die Ergebnisse nur um 10 %, verglichen mit 25 % bzw. 39 % bei DS 3 und DS 4.

Eine Vorlage nach dem Vorbild des Renault Rafale?

Dies zeigt, dass die Erneuerung des DS 7, die zur Namensänderung in DS N°7 führte, für das Premiumunternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Eine Übergabe ist für 2026 geplant, auf der STLA Medium-Technologiebasis des neuen DS N°8, die wiederum aus den jüngsten SUVs Peugeot 3008, 5008 und Opel Grandland abgeleitet ist. An Letzterem, 4,65 m lang, dürfte die künftige Nr. 7 größenmäßig näher dran sein, um die Größe ihres Vorgängers (4,59 m) zu verbessern und die Hierarchie im Vergleich zu Nr. 8 zu respektieren ( 4,82m). Mit Sicherheit wird der Newcomer eine Größe von rund 4,70 m erreichen, um den Standards des Renault Rafale und des Audi Q5 gerecht zu werden, die zu seinen designierten Konkurrenten zählen.

Logischerweise weniger effizient als DS Nr. 8

Kürzer als Nr. 8, aber sicherlich auch auf die Optimierung seiner Aerodynamik bedacht, um wertvolle Kilometer an Autonomie zu gewinnen, da Nr. 7 nur 100 % elektrische Mechanik verwendet. Man muss sich daran gewöhnen. Aufgrund seines klassischeren Profils als Kombi ist es jedoch keine Frage, ob er das Niveau seiner großen Schwester erreichen wird, die mit 750 km WLTP prahlt. Wir können jedoch darauf wetten, dass er die von seinem Cousin Peugeot E-3008 versprochene 700-km-WLTP-Marke überschreitet, wenn er sich für die effizienteste Kombination des DS N°8 entscheidet, die sich durch einen 245-PS-Elektromotor auszeichnet, der von einer 97-PS-Batterie angetrieben wird .2 kWh. Allerdings könnte man im Einstiegsbereich mit den 210 oder 230 PS starken Aggregaten des Sochalien vollkommen zufrieden sein. Sicher ist hingegen, dass die Eintrittskarte über einen 74-kWh-Akku verfügt, der nach unserer Schätzung rund 550 km zurücklegen kann. Schließlich können sich dynamikbegeisterte Kunden durchaus für das Aggregat mit 350 PS und Allradantrieb entscheiden. Noch einmal mit der 97,2 kWh großen „Batterie“ verbunden, soll das Ganze wohl rund 650 km WLTP zurücklegen.

DS-Preis Nr. 7

Wenn die Produktion des künftigen DS N°7 nicht vor 2026 im italienischen Melfi-Werk zusammen mit dem DS N°8 wie dem künftigen Lancia Gamma erwartet wird, könnte seine Enthüllung Ende 2025 erfolgen. Was die Preise betrifft, Wenn der aktuelle DS 7 mindestens 50.000 Euro von seinen Kunden verlangt, könnte N°7 nur ein paar tausend Euro zusätzlich verlangen, wohl wissend, dass DS N°8 verspricht, unter der Messlatte zu bleiben. 65.000 Euro für die Variante mit 750 km Autonomie.