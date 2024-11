Zukünftiger Ford Ecosport (2025): Er könnte ein Comeback feiern, um mit dem Duster zu konkurrieren

Nachdem er viele Monate lang aus dem Katalog verschwunden war, könnte einer der günstigsten SUVs auf dem Markt in einem neuen Format wieder in den Vordergrund rücken.



Auf der Seite des Blue Oval könnte ein alter Bekannter sein Comeback im Jahr 2025 orchestrieren. Wie unsere spanischen Kollegen von Motor.es offenbar vermuten, wäre eine zweite Generation des Ecosport in Planung, um den Ford Galaxy und S-Max zu ersetzen die Montagebänder der Fabrik in Valencia, Spanien. Er entspricht stärker den europäischen Standards als sein Vorgänger, ohne seine günstige Preispositionierung aufzugeben, und würde daher seine Größe erweitern, um es mit dem Dacia Duster und dem Citroën C3 Aircross aufzunehmen. Die 4,30 m lange Barriere wurde wahrscheinlich überquert, als ihr Vorfahre nur 4,01 m lang war. Was die Motoren betrifft, könnte der berühmte 3-Zylinder-1,0-l-EcoBoost-Micro-Hybrid-Benziner verwendet werden, da uns keine zusätzlichen Informationen vorliegen.