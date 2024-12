Zukünftiger Lancia Gamma (2026): Preis, Motoren, Reichweite, Größe. Was können wir erwarten?

Der italienische Cousin des neuen DS N°8 vollendet derzeit unter größter Geheimhaltung seine Entwicklung. Was wissen wir bereits darüber?



Nach etwa einem Jahrzehnt der Monokultur des Sortiments und der Quasi-Abhängigkeit vom italienischen Markt allein über den alternden Ypsilon versucht Lancia unter der Führung von Stellantis, seiner Muttergesellschaft seit 2020, ein Comeback auf der europäischen Bühne. Ein Sanierungsplan, der es ist Im Moment ähnelt es einem Kreuzweg, da die neue Generation von Stadtbewohnern, die im letzten Frühjahr aufgetaucht ist, Schwierigkeiten hat, weiterzumachen. Im Vergleich zu seinem deutlich günstigeren Vorgänger, von dem im November 2023 fast 4.000 Exemplare auf italienischem Gebiet verkauft wurden, fand der Newcomer im vergangenen Monat nur 812 Käufer. Aber vor allem außerhalb seiner Landesgrenzen gibt der Ypsilon Anlass zur Sorge, während Frankreich im selben Monat November 2024 nur 22 registrierte, verglichen mit 13 in Spanien, 11 in Belgien und 25 in den Niederlanden, wie unsere Kollegen berichten ausItalpassionbis zur baldigen Markteinführung auf dem deutschen Markt.

Ypsilon zum Abwischen von Abgüssen

Nach einer langen Zeit der Funkstille wieder in diese Märkte zu investieren, ist keine leichte Aufgabe. Und über die Notwendigkeit hinaus, mit der breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren, über welchen Kanal auch immer, benötigt Ypsilon außerhalb Italiens vor allem ein solides Vertriebsnetz, das ihm derzeit leider fehlt. Eine heikle Situation, die nur wenige Monate vor der für die zweite Hälfte des Jahres 2025 geplanten Enthüllung die Zukunft von Gamma beruhigen kann. Dieses zweite Modell, das auf dem neuen DS N°8 basiert, hat jedoch keine andere Wahl, als Leistung zu erbringen, um dies zu gewährleisten Nachhaltigkeit der Marke bis 2030.

Ein vernünftiger motorisierter Italiener

Durch die Nutzung der STLA Medium-Plattform seines französischen Cousins, mit dem er sich auch die Produktionslinie am Standort Melfi in Italien teilen wird, dürfte der zukünftige Lancia Gamma dessen Eigenschaften mehr oder weniger erben. Das heißt, eine Größe zwischen 4,70 m und 4,90 m, die eine leicht erhöhte Fastback-Architektur vorantreibt, eine entfernte Ableitung der gleichnamigen Limousine, die zwischen 1976 und 1984 produziert wurde. Aber wenn sich der Crossover der Marke DS bewusst für 100 % elektrische Mechanik entschieden hat, Trotz der Eignung seiner Basis für Hybridantrieb wird der Italiener alle Chancen auf seine Seite ziehen, indem er auf ein Panel setzt Multi-Energie.

Möglicherweise weniger aerodynamisch als der DS

Aber im Moment scheint nur die wiederaufladbare Hybridisierung mit einer Leistung von 195 PS und einer 100 % elektrischen Autonomie von etwa 90 km das thermische Angebot des Lancia Gamma zu verkörpern. Gleichzeitig werden seine elektrischen Varianten sicherlich die 74- und 97,2-kWh-Batterien mit den 230-, 245- und 350-PS-Aggregaten kombinieren, die die Französin antreiben, ohne die Hoffnung zu hegen, die 750 km WLTP-Autonomie dieses Letzteren zu erreichen. Tatsächlich profitiert der DS N°8 als reines Elektrofahrzeug von bestimmten Besonderheiten, wie etwa der Kapselung des Motorraums zur Reduzierung aerodynamischer Störungen, auf die der Gamma angesichts der strukturellen Kompromisse verzichten sollte durch den Bedarf an Kühlung von Wärmekraftmaschinen, trotz der Anwesenheit beweglicher Rollläden. Bedenken Sie, dass sich der Italiener sicherlich als weniger hermetisch als der Franzose und daher als weniger effizient erweisen wird.

Das Versprechen einer sportlichen Version

Ein weiterer Unterschied zum DS ist der Wunsch, von einer Hochleistungsvariante unter dem HF-Label zu profitieren, wie sie kürzlich vom Ypsilon herausgebracht wurde. Daher wäre es nicht verwunderlich, wenn der sportlichste Gamma im Sommer 2023 seine Leistung auf rund 390 PS steigern würde, das von der STLA Medium-Plattform zugelassene Maximum, sagte Stellantis bei der Enthüllung der Eigenschaften dieser Basis.

Lancia Gamma-Preis

Die offizielle Enthüllung des neuen Lancia Gamma könnte auf der Münchner Automobilausstellung im September 2025 stattfinden, bevor er im darauffolgenden Jahr eine kommerzielle Karriere startet. Was die Preise betrifft: Während die Eintrittskarte für den DS N°8 mit 750 km Reichweite (230 PS angetrieben durch eine 97,2-kWh-Batterie) weniger als 65.000 Euro kosten wird, könnte der Lancia Gamma PHEV (195 PS) für rund 65.000 Euro eingetauscht werden 55.000 €, laut unserer Schätzung.