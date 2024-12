Zukünftiger Porsche 718 Boxster (2025): Technik wird klarer für das erste Elektro-Cabrio der Marke

Der Boxster 5.0 wird voraussichtlich in den kommenden Monaten parallel zur Einführung des Cayman-Coupés einige seiner spezifischen Merkmale enthüllen.



Nachdem der thermische Boxster, der 2016 in 718 Boxster umbenannt wurde, über drei Jahrzehnte hinweg in vier Generationen erhältlich war, bereitet er sich darauf vor, im Jahr 2025 den Staffelstab an eine 100 % elektrische Variante zu übergeben. Dies ist zumindest das Szenario, das sich einige abzeichneten vor Monaten, bevor das Porsche-Management, wie heutzutage viele Hersteller, beschloss, ihre vollständigen Elektrifizierungspläne zu verschieben. Wenn also die Vermarktung des tugendhaftesten Boxster bis Ende 2025 geplant ist, dürfte die Baureihe mit Verbrennungsmotoren parallel noch einige Zeit weiter ihren Weg gehen.

Eine disruptive Architektur

Was wissen wir derzeit über diesen zukünftigen Elektro-Boxster? Unsere britischen Kollegen von Autocar haben kürzlich einige Antworten gegeben. Wir erfahren zunächst, dass dieses Modell von der technischen Architektur des Mission R-Konzeptautos im Jahr 2021 inspiriert sein wird, die darin besteht, die Maschine um ein Batterie-„Herz“ herum zu entwerfen. Anstatt wie bei den meisten Elektrofahrzeugen unter dem Boden positioniert zu sein, werden die Akkumulatoren in einem Paket hinter dem Fahrer gruppiert, in einer zentralen hinteren Position, ähnlich der des Verbrennungsmotors des aktuellen 718-Cabriolets.

Gibt dem Fahrer Kraft zurück

Diese Tendenz erfordert im Gegenzug eine deutliche Verkleinerung der Batterien, was wiederum zu einer Verringerung der Autonomie des Fahrzeugs führt. Ein echtes Problem für ein Sportmodell. Daher der Wunsch der Ingenieure, dieses Problem zu überwinden, indem sie die Regeneration maximieren und gleichzeitig das Fahrerlebnis verbessern. Anders als der Taycan und der Macan, die auf die „One-Pedal“-Technologie setzen und die meiste Zeit „früher als nötig“ regenerieren, sagt Michael Steiner, Leiter Forschung und Entwicklung bei Porsche, „wenn man die gesamte Bremswirkung auf die Pedalbremse hat, kann man das dann machen.“ Modulation, die Sie brauchen … und das Gefühl der Straße besser spüren.“ Ein echter positiver Kreislauf, der auch zum Fahrverhalten des Fahrzeugs beiträgt.

Bis bald

Kurz gesagt, ein erfreuliches Programm, das beweist, dass Elektroautos über ein großes Entwicklungspotenzial zur Verbesserung ihres Fahrspaßes verfügen. Wir bei Motornews können es kaum erwarten, in den kommenden Monaten hinter dem Steuer dieses zukünftigen Boxsters zu sitzen und unsere Fahrgefühle mit Ihnen zu teilen.