Zukünftiges elektrisches Stadtauto von Volkswagen: Beeinflusst von Renaults Erfolg?

Ein gelb-orangefarbener Farbton des R5 und ein Kühlergrill, der Anleihen vom neuen 4L nimmt, um dem bevorstehenden Twingo die Stirn zu bieten. Ist das das geheime Rezept von Volkswagen für einen Neuanfang?

Während die Volkswagen-Firma in Wolfsburg plant, am Ende des Jahres das Modell ID.2 auf den Markt zu bringen, wird sie sich gleichzeitig auf die Entwicklung des Electric Renault 5 konzentrieren. Innerhalb der Branche gibt es Spekulationen über den endgültigen Namen des Fahrzeugs, den Volkswagen jedoch bisher nicht preisgegeben hat. Motornews hat möglicherweise das Rätsel gelöst, indem es das Nummernschild der einzigen offiziellen Illustration veröffentlicht hat, die vom Hersteller bereitgestellt wurde. Daraus scheinen die Buchstaben O, N und E hervorgegangen zu sein, die in diesem kleinen Rätselspiel eine Schlüsselrolle spielen.

Ein vielversprechendes Renault-Potpourri?

Volkswagen erwartet, dass diese Studie bis 2027 verwirklicht wird, mit einem Einstiegspreis von 20.000 €, was dem kommenden Twingo entspricht, der ein Jahr darauf in die Verkaufsregale rollt. Das Fahrzeug baut auf der kompakten 100 % elektrischen MEB-Plattform auf und variiert in der Länge zwischen 4,60 m und 4,80 m – wobei der Volkswagen behauptet, die kleinere Variante sei die richtige! Diese Dimensionen stehen im Wettbewerb zu den französischen Mitbewerbern. Der Erfolg der Elektrofahrzeuge von Renault scheint dabei einen großen Einfluss auf das Design des neuen Modells von Volkswagen zu haben. Insbesondere die enge optische Verwandtschaft zwischen dem ausdrucksstarken Gelb des R5-E-Tech und den markanten, hellen Lichtern des neuen Fahrzeugs wird deutlich. Hier zeigt sich eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen den beiden Modellen.

Ein strategischer Plan bis 2030

Das erste Bild des „möglichen“ ID.One wurde Anfang Februar in Wolfsburg während einer Mitarbeiter-Versammlung präsentiert. Thomas Schäfer, der CEO der Volkswagen-Marke, ergriff die Gelegenheit, um seinen Plan vorzustellen, die Zukunft der Hauptmarke der Volkswagen-Gruppe zu sichern, die derzeit vor zahlreichen Herausforderungen steht. Dieser Plan wird bis 2030 in drei Hauptphasen umgesetzt:

Beschleunigung: Durch Kostenoptimierung und die Erweiterung des Produktportfolios soll die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt werden.

Angriff: Bis 2027 sollen auf dem Markt neun neue Modelle eingeführt werden, darunter das Serienmodell ID.2all (unter 25.000 €) und ein Einstiegs-Elektrofahrzeug (rund 20.000 €).

Vorwärtsgehen: Volkswagen plant, die technologische Führerschaft unter den Herstellern von Fahrzeugen mit hohem Volumen auszubauen und sich aktiv mit der Weiterentwicklung der globalen Mobilität zu beschäftigen.

Bevor dieser Plan in den kommenden Jahren umgesetzt wird, haben wir die neuesten Informationen über das Electric Citadine von Volkswagen gesammelt, die im März veröffentlicht werden sollen. Ein spannendes Ereignis steht bevor.