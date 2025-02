Zweites Update für Volvo XC60 vor der elektrischen EX60-Version 2026

Der im Jahr 2017 gestartete Volvo XC60 erhält ein weiteres Update, bevor die elektrische Version EX60 im kommenden Jahr auf den Markt kommt. Beide Modelle werden gleichzeitig angeboten, ähnlich wie die Kombination aus XC90 und Ex90.

Seit seiner Einführung ist der Volvo XC60 das führende Modell der Marke in verschiedenen internationalen Märkten. Weltweit wurden über eineinhalb Millionen SUVs verkauft, und das Fahrzeug zählt zu den gefragtesten Plug-in-Hybriden in Europa. In diesem Jahr erhält das Modell, ähnlich wie der größere XC90, ein zweites Update, um mit thermischen und hybriden Antrieben weiterhin erfolgreich zu sein, bis der EX 60 Electric im Jahr 2026 vorgestellt wird. Diese neue Generation des kompakten SUVs wird parallel zum aktuellen XC60 erhältlich sein, eine Strategie, die bereits bei XC90 und Ex90 angewandt wurde.

Der XC60 wird, wie beim XC90, mit leichten Modifikationen aufwarten, um seine Marktfähigkeit zu wahren. Das Design bleibt im Wesentlichen unverändert, aber es gibt einige Neuerungen. So wurde der Kühlergrill überarbeitet, mit diagonalen Lamellen auf beiden Seiten des Logos, ähnlich wie beim XC90. Darüber hinaus bietet der XC60 neue Felgen und Lackierungen an (u.a. Redwood Green, Magnetic Silver und Maple Red). Die Rücklichter haben ebenfalls ein dunkleres Finish erhalten.

Im Innenraum gibt es ebenfalls einige Anpassungen, unter anderem die Einführung eines neuen, schwebenden Zentralbildschirms mit einer Größe von 11,2 Zoll und verbesserter Auflösung. Das System basiert weiterhin auf Android Automotive und profitiert von einem neuen Qualcomm Snapdragon-Chip. Die Polsterung sowie die Verkleidungen wurden überarbeitet, und die Mittelkonsole beinhaltet nun zusätzliche Tassenhalter und ein induktives Smartphone-Ladegerät. Volvo hat zudem das optionale Audiosystem von Bowers & Wilkins aktualisiert, welches jetzt mit 15 Lautsprechern ausgestattet ist. Viele Optionen, wie Luftfederungen, ein Panorama-Schiebedach, laminierte Verglasungen sowie verschiedene Felgendesigns (18 bis 22 Zoll) und 360-Grad-Kameras, sind ebenfalls im Angebot.

Der aktualisierte XC60 ist ab sofort in Frankreich in vier Ausstattungsvarianten verfügbar: Start, Plus, Ultra und Black Edition. Die Motorversion des Polestar entfällt aus dem Angebot. Auf dem französischen Markt sind zwei Plug-in-Hybridmotoren erhältlich: der 350 PS T6 AWD (253 PS inklusive 145 PS elektrischer Unterstützung) und der 455 PS T8 AWD (310 PS plus 145 PS elektrisch). Beide Modelle bieten dank einer 18,8 kWh Lithium-Ionen-Batterie eine elektrische Reichweite von bis zu 80 km gemäß WLTP-Zyklus. Erwähnenswert ist, dass die Einstiegspreise trotz der Aktualisierungen gesenkt wurden. Der XC60 beginnt nun bei 69.450 € anstelle von 69.950 €. Der Preis für die anderen Varianten erhöht sich leicht um ein paar Hundert Euro.

Volvo XC60 Preise (Februar 2025):

Preis (in €) Start Plus Ultra Black Edition PHEV T6 AWD 350 PS 69.450 75.400 80.800 82.200 PHEV T8 AWD 455 PS – – – – 83.800 – –

